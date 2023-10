ルカ・モドリッチ。サッカー好きに限らず、この名前を聞いたことがある人も多いのではないだろうか。

彼は、欧州のビッグクラブ「レアル・マドリード」で10番を背負うクロアチア出身のサッカー選手。その卓越したテクニックとハードワークで世界中のサッカーファンを魅了するスーパースターだが、実はサッカー以外のスポーツも上手いと今、ネット上で話題になっている。

それを証明する動画がこちら。

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS