緑川ゆき原作によるアニメ「夏目友人帳」のコンサート「アニメ『夏目友人帳』劇伴コンサート ～いとうるわしき夢より～」の公演ビジュアルが公開された。

「アニメ『夏目友人帳』劇伴コンサート ～いとうるわしき夢より～」は、アニメ「夏目友人帳」の15周年を記念して開催される初の劇伴コンサート。公演ビジュアルには正装した夏目のほか、ニャンコ先生と中級妖が鍵盤の上で駆けまわる様子が描かれた。

本日10月6日に、11月23日開催の熊本公演のセブン-イレブン先行受付がスタート。受付期間は、10月22日23時59分まで。また、11月22日発売の「夏目友人帳 Blu-ray BOX 3」には3月9日に神奈川県民ホールで開催される神奈川公演のチケット販売先行申込券が封入される。

「アニメ『夏目友人帳』劇伴コンサート ～いとうるわしき夢より～」

熊本公演

日程：2023年11月23日（木・祝） 昼公演 開演 14:30、夜公演 開演18:00

会場：熊本県 熊本城ホール メインホール

神奈川公演

日時・会場など詳細は後日発表

演出：藤沢文翁

音楽：吉森信

出演

吉森信オーケストラ

Piano、Conduct：吉森信

Violin：室屋光一郎、徳永友美、伊藤彩、柳原有弥、小寺里奈、氏川恵美子、山本理紗、浮村恵梨子

Viola：島岡智子、萩谷金太郎

Cello：岩永知樹、結城貴弘

Contrabass：木村将之

Percussion：萱谷亮一

Harp：田口裕子

Flute：岩崎花保

Clarinet：豊永美恵、林裕子

Bassoon：児玉真弓

三味線：山本ゆきの

邦楽囃子：島村聖香

笛：山田路子

詩舞：入倉昭鳳

(c)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会