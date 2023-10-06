本日10月6日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。
「BEYBLADE X」
- テレビ東京系列：2023年10月6日（金）より毎週金曜日18:25～
「盾の勇者の成り上がり」Season3
- AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日21:00～
- TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:30～
- サンテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:05～
- KBS京都：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS日テレ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日26:30～
「ゴブリンスレイヤーII」
- AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:00～
- TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:05～
- BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:30～
- サンテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
「経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。」
- AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:30～
- TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:35～
- BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日27:00～
- サンテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
- KBS京都：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」
- TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日23:00～
- サンテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:30～
- BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
- KBS京都：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima +」
- TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- テレビ新潟：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:05～（初回26:40～）
- MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:08～
- CBC：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:39～
- 福岡放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:50～（初回26:00～）
- AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日20:30～
- 静岡放送：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:40～（初回25:25～）
- 長野朝日放送：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:20～（初回25:26～）
- 岡山放送：2023年10月11日（水）より毎週水曜日25:15～
- 札幌テレビ：2023年10月12日（木）より毎週木曜日25:59～
- 中国放送：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:08～
- ミヤギテレビ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:29～
「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」
- テレビ東京：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～
- テレビ大阪：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:10～
- BS11：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
- アニマックス：2023年11月4日（土）より毎週土曜日22:30～
「アンデッドアンラック」
- MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～（初回25:28～）
「はめつのおうこく」
- MBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:53～（初回25:58～）
- TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:53～（初回25:58～）
- BS-TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:30～
- AT-X：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
「カノジョも彼女」Season2
- MBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:23～（初回26:28～）
- TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:23～（初回26:28～）
- BS-TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日27:00～
- AT-X：2023年10月8日（日）より毎週日曜日22:30～