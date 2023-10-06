「BEYBLADE X」ビジュアル (c)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

本日10月6日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。

「BEYBLADE X」

  • テレビ東京系列：2023年10月6日（金）より毎週金曜日18:25～

「盾の勇者の成り上がり」Season3

  • AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日21:00～
  • TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:30～
  • サンテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:05～
  • KBS京都：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS日テレ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日26:30～

「ゴブリンスレイヤーII」

  • AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:00～
  • TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:05～
  • BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:30～
  • サンテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～

「経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。」

  • AT-X：2023年10月6日（金）より毎週金曜日22:30～
  • TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:35～
  • BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日27:00～
  • サンテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
  • KBS京都：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～

「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」

  • TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日23:00～
  • サンテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
  • KBS京都：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima +」

  • TOKYO MX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • テレビ新潟：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:05～（初回26:40～）
  • MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:08～
  • CBC：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:39～
  • 福岡放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:50～（初回26:00～）
  • AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日20:30～
  • 静岡放送：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:40～（初回25:25～）
  • 長野朝日放送：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:20～（初回25:26～）
  • 岡山放送：2023年10月11日（水）より毎週水曜日25:15～
  • 札幌テレビ：2023年10月12日（木）より毎週木曜日25:59～
  • 中国放送：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:08～
  • ミヤギテレビ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:29～

「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」

  • テレビ東京：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～
  • テレビ大阪：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:10～
  • BS11：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
  • アニマックス：2023年11月4日（土）より毎週土曜日22:30～

「アンデッドアンラック」

  • MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～（初回25:28～）

「はめつのおうこく」

  • MBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:53～（初回25:58～）
  • TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:53～（初回25:58～）
  • BS-TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:30～
  • AT-X：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～

「カノジョも彼女」Season2

  • MBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:23～（初回26:28～）
  • TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:23～（初回26:28～）
  • BS-TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日27:00～
  • AT-X：2023年10月8日（日）より毎週日曜日22:30～