WANIMAが、10月31日の契約期間満了をもってPIZZA OF DEATHを退所することが発表された。

WANIMAは2010年に結成されたスリーピースロックバンド。2014年にPIZZA OF DEATH RECORDSと契約し、初の全国流通盤となる1stミニアルバム「Can Not Behaved!!」を発表した。2017年12月に「NHK紅白歌合戦」への初出場を果たすなど、全国的な知名度を誇る。WANIMAは今月末をもってPIZZA OF DEATHを離れ、11月1日より完全独立する形で自身の事務所「Crisp Junk」を立ち上げ。メンバー自らがマネジメント業務を行っていく。この件についてKENTA(Vo, B)は、「2014年8月から約9年間PIZZAと一緒にやってきました。積み重ねてきた日々は僕の財産です。今まで通って来た道に感謝を忘れずに今までも連れてこれからへ進んで行きます」「伝えたい事は10月11日発表の『Catch Up』のアルバムに詰まっているのでぜひ受けとってほしいです」とコメントしている。

なおWANIMAは12月25日に東京・東京ガーデンシアター、12月28日に東京・UNITでライブイベント「Boil Down 2023」を開催する。さらに11月9日の新潟・NIIGATA LOTSを皮切りに、ライブツアー「Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-」の追加公演を実施することも発表した。このツアー追加公演で彼らは、ひさびさのライブハウス公演を行うほか、Zepp会場、ホール会場とこれまでに行ったことのない会場などを回る。

YouTubeでは10月11日にリリースされる3rdフルアルバム「Catch Up」から「夏暁」のミュージックビデオが公開された。

Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-

2023年11月9日(木)新潟県 NIIGATA LOTS

2023年11月16日(木)福井県 福井CHOP

2023年11月18日(土)和歌山県 和歌山CLUB GATE

2023年11月22日(水)徳島県 club GRINDHOUSE

2023年11月23日(木・祝)愛媛県 WStudioRED

2023年11月25日(土)高知県 CARAVAN SARY

2023年12月8日(金)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2024年1月8日(月・祝)佐賀県 SAGA GEILS

2024年1月9日(火)長崎県 DRUM Be-7

2024年1月12日(金)沖縄県 ミュージックタウン音市場

2024年2月8日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年2月9日(金)滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

2024年2月11日(日・祝)鳥取県 米子AZTiC laughs

2024年2月12日(月)島根県 アポロ

2024年2月17日(土)石川県 本多の森 北電ホール

2024年2月23日(金・祝)静岡県 LIVE ROXY SHIZUOKA

2024年2月24日(土)神奈川県 Yokohama Bay Hall

2024年2月27日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

Boil Down 2023

2023年12月25日(月)東京都 東京ガーデンシアター

2023年12月28日(木)東京都 UNIT