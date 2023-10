ELLEGARDENが7月から8月にかけて行ったワンマンツアー「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」のダイジェスト映像がYouTubeで公開された。

「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」は全国5カ所で行われたツアー。8月のツアーファイナルでELLEGARDENは、2018年の再始動ライブ以来5年ぶりに千葉・ZOZOマリンスタジアムのステージに立った。ダイジェスト映像では2022年12月発表のアルバム「The End of Yesterday」の収録曲「チーズケーキ・ファクトリー」の各地での演奏シーンがまとめられている。ライブ音源はZOZOマリンスタジアムにて収録されたものだ。