SCANDAL・RINA「やっぱり、世界一になったから」さつまいもクイズで“結束力の強さ”を実感

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月2日(月)の配信では、1つのお題に対して、メンバー全員が同じ回答になるように気持ちを合わせる連想ゲーム「スメンタル」に挑戦しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:さて、今回のコーナーは久しぶりのこちら……「スメンタル」!TOMOMI:やった!RINA:めっちゃ久々やね。TOMOMI:公開収録以来?RINA:そうか……。HARUNA:そうかも。RINA:あれが最後かも。HARUNA:8月21日に結成17周年を迎え、世界一(同一メンバーによる女性最長活動ロックバンドでギネス世界記録に認定)となった、私たち4人です。「スメンタル」とは……連想ゲームを通して、さらなる結束と団結をはかるコーナー。1つの質問(お題、問題)に対して、全員が同じ回答になるように気持ちと考えを読み合います。1回戦で揃わなかったら、反省して2回戦をおこないます。TOMOMI:オッケー。HARUNA:これって、反省してから2回戦をするの?RINA:反省するよ~。MAMI:お題をください!HARUNA:それでは、お題を発表します!「秋に食べたい、さつまいものレシピ」といえば?TOMOMI:あ~。RINA:なるほど~。迷うなあ。HARUNA:そうなの?RINA:めっちゃわかる。さつまいも、いいよね~。大好き。そして、悩むよねえ。MAMI:これはやっぱり「シンプル」にじゃない?HARUNA:シンプル?TOMOMI:シンプルがいいよね。RINA:あ~、そっちね。オッケーオッケー。まずはね。HARUNA:トモがよう食べてるやつな。TOMOMI:私がよう食べてるやつ? あ~そうね……それもある。HARUNA:「それもある」って、何?RINA:これはいけるで。これは揃うかな?HARUNA:え。違ったらどうしよう……。TOMOMI:さすがに違わんと思うな、これは。MAMI:うん。TOMOMI:今回はもう、コンプリートを目指そうよ。RINA:うんうん。話し合いも終了し、全員が回答を書き終わりました。果たして答えは……。HARUNA:はい、全員書き終わりました。いくよ~! 「秋に食べたい、さつまいものレシピ」といえば?全員:せーの……。全員の回答は「焼きいも」! 満場一致の結果となりました。全員:やったー! スメンタル!RINA:これは揃った!TOMOMI:いいよ~。RINA:いい感じ!HARUNA:いいよ~!RINA:やっぱり、結束が強くなっている。世界一になったから。TOMOMI:いつもと違うね!HARUNA:スイートポテトもいいよねえ。TOMOMI:うん。スイートポテトもいい!RINA:ということで、まずは「焼きいも」だってわかった。TOMOMI:気持ちいいな。RINA:うん。気持ちいいし、いいよな「いも」って。TOMOMI:いも大好き。RINA:めっちゃおいしいよね!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056