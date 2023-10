「後輩に敬語」「先輩にタメ語」どう思う？UNISON SQUARE GARDENと考える人との距離の取り方

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月4日(水)の放送は、UNISON SQUARE GARDENのギター、ボーカル・斎藤宏介さんと、ベース、コーラスの田淵智也さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、後輩に敬語を使うことについて語り合いました。今回は、「遅刻は“息切れ”で誤魔化せ!」をテーマに放送。10代リスナーから届いた“学校生活を楽しく円滑にするための考え方”を紹介し、自身の生活や人付き合いと照らし合わせて考えました。こもり校長:本日、ユニゾン先生とお送りする授業は……「遅刻は“息切れ”で誤魔化せ!」。COCO教頭:“遅刻をしたときは、反省をアピールするために直前だけ走って息切れさせたほうがいい”のような、学校生活でのロジックや自分なりの考えを教えてもらいます。私なりの考えは「後輩にも敬語論」です。私は吹奏楽部で、上下関係がしっかりしていました。先輩には敬語を使え、はよく聞きますが、私は後輩にも敬語を使っていました。後輩にも敬語を使っていると、高確率で後輩から人気が得られます。後輩と仲良くなりたい、話せるようになりたいのなら、「親しき仲にも礼儀あり」というように、敬語ではなくても良いと思いますが、礼儀を見せることが大事だと思いました。(15歳)こもり校長:“後輩には敬語論”、これどう思いますか?斎藤:僕は、社会人というか大学を卒業してからは、そのようにしています。10代の子にも敬語を使うようにしてる。田淵:わかる。斎藤:というのも、先輩から「俺には全然タメ語でいいよ」って言われるのが苦手だったんですよ。田淵:わかるっ!斎藤:敬語を使うほうが楽だから使っているのであって。「(タメ語で)もっと近づいていいよ」と言ってもらっても、逆に距離を感じちゃう……というのがあって。COCO教頭:あ~……!斎藤:自分が逆の立場になったときに、向こうが敬語ならこっちも敬語でいいっていうか。当たり前じゃないですか。その迎え入れ方をしたほうが仲良くなれるんじゃないかな、と僕は思っています。だから、一緒の意見ですね。田淵:いや~わかる! 敬語だと距離が近づいていないとみなす、という理屈が“マジで嫌い”なんですよね。COCO教頭:そのロジックがね(笑)。田淵:あれ、言わないほうがいいですよ。「敬語は距離を感じるからやめよう」とか「今日からタメね」とか……。COCO教頭:言いがちですけどね。田淵:かわいそうですよ、好んで敬語を使っている人が。こもり校長:たしかにそうですね。好んで使う人もいますしね。COCO教頭:押し付けになっちゃったら、よくないですね。田淵:そうなんですよね……逆にだから、“マジで嫌い”と言ったのも取り下げますけど(笑)。みんな、それぞれでね。COCO教頭:(笑)。斎藤:タメ語のほうがいい人もいますからね(笑)。こもり校長:人は心地いいところに入りますから、距離感が大事ですよね。この日の放送では……・「新しいクラスメイトと仲良くなるには、“やらかす”のが一番です。私は新しいクラスで自己紹介する際に、テンパって別の子の名前を言ってしまったのですが、場も和んだしその子とも仲良くなりました」という17歳・「最後の試験が終わったら、ラーメンを食べに行きます。試験最終日に食べることで、解放感とともにラーメンがよりおいしく感じます」という18歳・「授業中にどうしても眠いときは、我慢しないで20分爆睡。起きたら、授業を真剣に受けます」という18歳と電話をつなぎました。UNISON SQUARE GARDENは、9月27日(水)にニューシングル「いけないfool logic」をリリース。10月31日からは、4月リリースのアルバム『Ninth Peel』を掲げた2周目のツアー『TOUR 2023 ”Ninth Peel” next』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/