UNISON SQUARE GARDEN「これだけ明るく振り切るのはそんなにやってなかった」新曲『いけないfool logic』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月4日(水)の放送は、UNISON SQUARE GARDENのギター、ボーカル・斎藤宏介さんと、ベース、コーラスの田淵智也さんがゲスト出演。9月27日(水)リリースのニューシングル「いけないfool logic」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:テレビアニメ『鴨乃橋ロンの禁断推理』のオープニング主題歌にもなっている、約1年ぶりのシングル「いけないfool logic」ということで……田淵先生曰く「バンド史上、最もハッピーな曲が誕生した」とのことですけど?田淵:そうですね……いままでも、ハッピーな曲はたぶんたくさんあったと思いつつですけど(笑)。こもり校長:(笑)。田淵:シングルでこれだけ明るく振り切る、というのはそんなにやってなかったと思いまして。このアニメ作品が割と素直な歌詞を求めているような予感がしたので、その辺りの……私特有のひねくれ成分みたいなものは……。全員:(笑)。田淵:ひねくれを残すところは残したんですけど、割と素直に乗っかるところは乗っかっていいや、という感じで……いろんなものに擬態しながら作った記憶がありまして。それが、かつてない作り方だったなと思っています。こもり校長:いままでと違ったなら、違和感はなかったんですか?田淵:なくはないですかね。でもアルバムを出した直後だったから、普通の曲を作ってもなぁ……というときに、何か自分がおもしろがれるようなことをしたほうがいいんだろうな、と思って。自分のなかから違うものが出てきたということを、違和感みたいなものがあったとしても、ちょっとおもしろがっていけるところまで作ってみようと。こもり校長:そういうタイミングだったんですね。田淵:そうじゃない時期も絶対にあるので。このときがそうで、素直に乗っかったろうと……。ピアノとかブラスとかストリングスとかを、いつも手伝ってくれている伊藤翼くんというアレンジの子にお願いしたんですけど、「制約はないから自由にやってくれ」と。こもり校長:へー!田淵:とにかくおもしろがって制作できたと思っています。UNISON SQUARE GARDENは、10月31日から4月リリースのアルバム『Ninth Peel』を掲げた2周目のツアー『TOUR 2023 "Ninth Peel" next』を開催。全国15都市を巡る全19公演のライブハウスツアーです。詳細はオフィシャルサイトまで。