上白石萌歌（adieu）『ナラタージュ』リリースから6年「“歌うことが好き”な気持ちを外に連れ出してくれた曲」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。10月4日(水)の放送では、2017年同日にリリースされた楽曲「ナラタージュ」について、当時の思い出を語りました。「ナラタージュ」は、2017年10月に公開された映画『ナラタージュ』の同名主題歌です。RADWIMPSの野田洋次郎さんが作詞作曲を手がけ、adieu名義で発表されました。萌歌先生こんばんは。10月4日で「ナラタージュ」のリリースから6年ですね! そしてそんな記念すべき日に18歳の誕生日を迎えます! 18歳の目標は萌歌ちゃんにたくさん会うことと、演劇が好きなのでたくさん観劇して充実した1年を過ごしたいです!上白石:わぁ! 誕生日おめでとうございます! 成人もおめでとうございます! お酒はまだ飲めないけど、いろんなことが認められてグッと大人になる年だと思います。きっとすごく素敵な1年になると思います!そして10月4日は、私、adieuの楽曲「ナラタージュ」のリリース日でした。6年前の今日のことを、私はすごく覚えていて……。ちょうど地方にいたんですね。それで、0時00分きっかりになった途端、YouTubeに動画が上がって。私はホテルの部屋で、「はあ、ついに放たれたんだ」って思っていたんですけど……(笑)。まだ高校2年生だったので、「ナラタージュ」を歌うことが決まったのが本当に夢のようで。もともと歌うことがすごく好きで、でもこの好きっていう気持ちは自分の中にだけ留まるものだと思っていたので……。「ナラタージュ」は、私のそういう好きっていう気持ちを外に連れ出してくれた曲だなと思っています。――ここで、「ナラタージュ」オンエア上白石:この曲を歌ったときは、まさか6年目をお祝いしてもらえるなんて思っていなかったのでとっても嬉しいです! みんなで素敵に年を重ねていけたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/