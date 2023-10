10月19日よりMBS系「ドラマシャワー」枠で放送されるドラマ「ワンルームエンジェル」のオープニング主題歌が、蒼井翔太の新曲「8th HEAVEN」に決定した。

「ワンルームエンジェル」は、はらだによる人気マンガを原作としたドラマ。惰性で毎日を送るコンビニ店員・幸紀と、彼が出会った自称“天使”の不思議な同居生活を描く。幸紀を演じるのは上杉柊平、天使を演じるのは西村拓哉。このほか田中洸希、おいでやす小田、長谷川京子らが出演する。監督は枝優花が務める。

ドラマCD版で天使役を務めた蒼井は、実写ドラマ版では主題歌を担当。この曲は以前から原作者・はらだと親交の深いアヴちゃん(女王蜂)の書き下ろしで、蒼井の美しい歌声とワルツのように繰り返されるメロディが印象的な楽曲だ。蒼井は主題歌について「はらだ先生の作品と、アヴちゃんが生み出し、私蒼井翔太が声と思いを吹き込んだこの曲は、魂の曲です」とコメント。アヴちゃんも「今回、素晴らしい初対面のなかで、互いの新境地を切り拓くことが出来たと感じています」と、蒼井とのコラボレーションを喜んでいる。

YouTubeでは主題歌「8th HEAVEN」の音源を用いたドラマ予告映像が公開された。なおこの曲は10月20日に先行配信がスタート。配信ジャケットは原作者のはらだが描き下ろしている。また、11月8日にリリースされる蒼井の3rdアルバム「DETONATOR」にも「8th HEAVEN」の収録が決定。合わせてそのほかの収録曲やアルバムのジャケットデザインも発表されている。

蒼井翔太 コメント

ドラマCDにて声優として出演させて頂いた後、このような形で再び大好きな「ワンルームエンジェル」に関わる事ができ、心が羽ばたく想いです。

今回、はらだ先生の作品と、アヴちゃんが生み出し、私蒼井翔太が声と思いを吹き込んだこの曲は、魂の曲です。ドラマを通し、聴いていただいた皆様に、この作品とドラマの世界をより味わって頂けるように、魂が震えるような曲に仕上がったと思います。



是非ドラマと共にご堪能ください。

アヴちゃん(女王蜂)コメント

「アヴちゃん、天使にならない?」

親友からのあまりに最高な誘い文句。

ふたつ返事で引き受けたところ、どうしてもタイミング的にわたし自身では「天使」になれず、この方ならば、この思いを託させて頂きたい!と蒼井翔太さんに声を掛けさせて頂きました。

今回、素晴らしい初対面のなかで、互いの新境地を切り拓くことが出来たと感じています。

「8th HEAVEN」

ワンルームエンジェルに、蒼井さんに、はらださんに。

心を込めて、捧げます。

蒼井翔太「DETONATOR」収録内容

CD

01. Freestyle Lover

[作詞:leonn(Blue Bird's Nest) / 作曲・編曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest)]



02. Eclipse

[作詞・作曲:上松範康(Elements Garden) / 編曲:藤間仁(Elements Garden)]



03. BAD END

[作詞:荘野ジュリ / 作曲:鈴木エレカ、DJ first / 編曲:DJ first]



04. J-E-A-L-O-U-S

[作詞:小松レナ、Mio Aoyama(Blue Bird's Nest) / 作曲・編曲:渡辺徹(Blue Bird's Nest)]



05. PSYCHO:LOGY

[作詞:leonn、小松レナ、松田莉奈、Mio Aoyama、BOUNCEBACK、日比野裕史(Blue Bird's Nest) / 作曲:BOUNCEBACK(Blue Bird's Nest) / 編曲:日比野裕史×ats-、清水武仁&渡辺 徹(Blue Bird's Nest)]



06. Key to My Heart

[作詞:leonn(Blue Bird's Nest) / 作曲・編曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest)]



07. Tone

[作詞・作曲:園田健太郎 / 編曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest)]



08. 8th HEAVEN

[作詞・作曲:薔薇園アヴ / 編曲:塚田耕司]



09. Harmony

[作詞・作曲・編曲:永井正道 / 弦編曲:菊谷知樹]



10. Alright

[作詞:leonn(Blue Bird's Nest) / 作曲・編曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest)]



11. give me ♡ me

[作詞:leonn(Blue Bird's Nest) / 作曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest) / 編曲:日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird's Nest)]



12. 巡

[作詞・作曲・編曲:三好啓太]

初回限定盤Blu-ray

MUSIC VIDEO

01. Eclipse

02. Tone

03. Harmony

04. BAD END

05. give me ♡ me

06. Freestyle Lover

MAKING

・Freestyle Lover