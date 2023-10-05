Kis-My-Ft2が2024年1月3日に両A面シングル「HEARTBREAKER / C'monova」をリリースする。
本作はキスマイにとって通算31枚目、北山宏光が脱退し6人体制となってからは初のシングル。表題曲のうち「HEARTBREAKER」は男性の複雑な感情を表現したグルーヴィな楽曲で、“Come on over（ここへおいで）”と“nova（新星）”という言葉をタイトルに併せ持つ「C'monova」には「日常を飛び越えてここへおいで、本物のSHOWを見せてあげるよ」というキスマイからのメッセージが込められている。
なお本日10月5日にスタートする全国アリーナツアー「Kis-My-Ft2 -For dear life-」の会場、およびジャニーズショップオンラインストアでは、ツアーと連動した限定盤「For dear life盤」の発売が決定。For dear life盤にはツアーのライブ音源2曲が収録されるほか、会場限定特典のカードセットが付属する。
Kis-My-Ft2「HEARTBREAKER / C'monova」収録内容
初回盤A
CD
01. HEARTBREAKER
02. C'monova
DVD
01.「HEARTBREAKER」Music Video
02.「HEARTBREAKER」Music Video＆ジャケット撮影メイキングドキュメント
03.「C'monova」Music Video撮影メイキングドキュメント
初回盤B
CD
01. C'monova
02. HEARTBREAKER
DVD
01.「C'monova」Music Video
02. 新規撮影映像
通常盤
CD
01. HEARTBREAKER
02. C'monova
03. 新曲A（タイトル未定）
04. 新曲B（タイトル未定）
05. HEARTBREAKER -Instrumental-
06. C'monova -Instrumental-
07. 新曲A（タイトル未定） -Instrumental-
08. 新曲B（タイトル未定） -Instrumental-
For dear life盤
CD
01. HEARTBREAKER
02. C'monova
03. タイトル未定（ライブ音源 / 詳細後日発表）
04. タイトル未定（ライブ音源 / 詳細後日発表）