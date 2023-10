寺岡呼人のベストアルバム「MASTER PIECE -maverick-Best of 30 Years」が11月1日に配信リリースされる。

寺岡がソロ名義のシングル「revolution」でデビューしたのが1993年11月17日のこと。「MASTER PIECE -maverick-Best of 30 Years」はその日から30周年を迎えることを記念し、デビュー20周年のタイミングで発表された初のベストアルバム「MASTER PIECE」と対になる作品として制作された。本作には寺岡が自ら選曲し、新たにリマスタリングが施された過去曲のほか、「ウムウム」と成田昭次をフィーチャーした「メッキ」という新曲2曲も収録。この30年間の集大成として計30曲が収められる。

ベストアルバムのリリースにあたり、寺岡は「『石の上にも三年』と言う言葉がありますが、気づけば『石の上に三十年』になりました。何も成長はしていない気もしますが、でも書きたいと思う曲の着想、スピード、具現化は随分と早くなった気がします。そんな30年の中から30曲を選んでみました。僕は過去を振り返らない性格で、昔の曲は殆ど聴かないのですが、こうして選曲してみると、1年1年積み重ねたものがいつの間にか『寺岡呼人』というアーティストを作ってたんだなぁと思います。是非、『石の上に三十年』の寺岡呼人ヒストリーを聴いてみて下さい」とコメントしている。

また、11月には東京・Billboard Live TOKYOと大阪・Billboard Live OSAKAでソロデビュー30周年を記念したアニバーサリーライブが開催される。

寺岡呼人「MASTER PIECE -maverick-Best of 30 Years」収録曲

01. ウムウム

02. スーパースター(Remastered)

03. ブランニュージェネレーション(Remastered)

04. 秘密戦隊☆ゴジュウレンジャー(Remastered)

05. COLOR(Remastered)

06. オリオン座(Remastered)

07. もったいない(Remastered)

08. 仕舞支度(Remastered)

09. うたかた(Remastered)

10. 蜜蜂(Remastered)

11. メッキ(寺岡呼人Feat. 成田昭次)

12. スマイル(Remastered)

13. 歩いてゆこう(Remastered)

14. 飛行機雲(Remastered)

15. エンドロール(Remastered)

16. ウォッチメン~一億総監視員~(Remastered)

17. 競争る為にだけ生まれてきた訳じゃねぇ(Remastered)

18. 陽のあたる場所(Remastered)

19. 大人(Remastered)

20. 花火(Remastered)

21. 潮騒(Remastered)

22. バックミラー(Remastered)

23. マチルダ(Remastered)

24. 酔いどれ天使(Remastered)

25. ご贔屓に(Remastered)

26. BLOOD,SWEAT&LOVE (Remastered)

27. 炎(Remastered)

28. ハローグッバイ(Remastered)

29. 馴染みの店(Remastered)

30. 夜曲(Remastered)

YOHITO TERAOKA 30th Anniversary Live 2023

2023年11月4日(土)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st show]OPEN 16:00 / START 17:00

[2nd show]OPEN 19:00 / START 20:00

<出演者>

寺岡呼人 with 成田昭次

※シークレットゲストあり



2023年11月5日(日)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st show]OPEN 16:00 / START 17:00

[2nd show]OPEN 19:00 / START 20:00

<出演者>

寺岡呼人 with 成田昭次

※シークレットゲストあり



2023年11月8日(水)大阪府 Billboard Live OSAKA

[1st show]OPEN 17:00 / START 18:00

[2nd show]OPEN 20:00 / START 21:00

<出演者>

寺岡呼人 with 成田昭次

※シークレットゲストあり



2023年11月9日(木)大阪府 Billboard Live OSAKA

[1st show]OPEN 17:00 / START 18:00

[2nd show]OPEN 20:00 / START 21:00

<出演者>

寺岡呼人 with 成田昭次

※シークレットゲストあり