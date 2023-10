手塚治虫「鉄腕アトム」の新作アイテムを、「NEXT ATOM for the future Produce by #AAAA SHIBUYA Powered by FULLGRAPH」 と銘打った、東京・渋谷のシブテナで開催されるポップアップショップで販売。フランス・パリで活動するアーティスト・Victor Kaitoのアートが各アイテムにデザインされている。

イベントのタイトルにもなっている「NEXT ATOM for the future Produced by #AAAA」は、「NEXTアトム ~これからの20年~」「未来へつなぐ『ASTRO BOY』」をキーワードに、幅広いクリエイターや企業とコラボレーションを行う#AAAAによって立ち上げられたプロジェクト。10月14日から11月9日にかけて開催されるポップアップショップで販売されるアイテムには、Victor KaitoのアートがTシャツやタオル、さらにスケートボードにも用いられている。なおコラボアイテムだけでなく、「NEXT ATOM for the future Produced by #AAAA」に参画する企業やブランドの商品もポップアップショップに出品される予定だ。

「NEXT ATOM for the future Produce by #AAAA SHIBUYA Powered by FULLGRAPH」

日程:2023年10月14日(土)~11月9日(木)

時間:11:30~20:00

会場:東京都 シブテナ