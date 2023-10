バレーボールプレーヤー・髙橋藍「ちゃんとスキンケアするように」イタリアでの“肌トラブル”を救った「化粧水」とは？

女優・すみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。9月24日(日)~10月8日(日)の3週にわたり、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場!(※今回はTFMにて収録)ここでは、イタリアでの生活で困ったことやスキンケアなどの美容面を振り返った10月1日(日)放送回の模様をお届けします。今年9月に22歳になったばかりの髙橋選手は、最年少の19歳で「東京オリンピック2020」の日本代表に選ばれ、“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として大注目されます。日本を代表するアウトサイドヒッターで、現在は、世界最高峰のプロリーグ、イタリア・セリエAのヴェロ・バレー・モンツァに所属。また、7月におこなわれた「バレーボール ネーションズリーグ2023」では、3位決定戦で強豪・イタリアに勝利し、大会初の銅メダルに輝きました。HIROMI:イタリアでの生活で何か困ったことはありましたか?髙橋:最初はもちろん何も分からない状況だったので、たしかに少しはストレスもありました。例えば、日本とは水が違っていたりして。HIROMI:それは本当によく聞きますよね。髙橋:水が合わなくて肌あれしたこともありましたし、お腹をくだすこともありました。すみれ:それはつらい……。そういった肌トラブルのときは、どうやってお肌をケアしたりしてました?髙橋:やっぱりしっかりスキンケアをしていました。「雪肌精」を使うようになってから、すごく肌の状態がよくなったというか、自分の肌にすごく合った感じだったので、それで乗り越えることができましたね。すみれ:そうなんですね! HIROMIや私も「雪肌精」のアイテムが大好きで、スキンケアや日やけ止めなどもずっと愛用してるので、なんだか嬉しいです(笑)!髙橋選手が「雪肌精」を気に入ったポイントもぜひ教えてください!髙橋:軽く化粧水をつけるだけで、しっかり保湿されるので“すごく手軽にスキンケアができていいな”と思ったのが最初の印象で、全然ベタつかなくて、つけた感覚がないくらいスッと浸透してくれるところも好きですね。HIROMI:ですよね。髙橋選手が愛用されている「薬用 雪肌精」は、本当にうるおいがすごいのよ! 肌あれも防いでくれますしね。この化粧水は、最近、僕たちのように、男性にもすごく人気の高いアイテムなので、ぜひ男女・年齢問わず、皆さんに使っていただきたいアイテムです! ちなみに、髙橋選手がスキンケアを始めたのはいつ頃からですか?髙橋:スキンケア自体はイタリアに行く前からも一応していましたが、ただやっぱり、1~2年前、イタリアの水が合わなくてトラブルを感じたときから、スキンケアにより力を入れ始めた感じですね。HIROMI:なるほど! 肌トラブルは嫌なことではあるんですけど、それを機に「雪肌精」に出会っていただいて、その良さを実感していただけたのでしたら、本当によかったですよね! ありがとうございます。すみれ:まわりの選手の方は、スキンケアはしっかりされてますか?髙橋:イタリア人の男性って、ちゃんとしない人が多いみたいなんですよね。すみれ・HIROMI:えー!?髙橋:チームメイトが保湿をしているところを見たことがないですし、やっぱり文化も日本と違ってますよね。例えば、僕は、練習終わりに1回シャワーを浴びても、家に帰って寝る前にもう1回浴びて、きれいな状態で寝たいんですけど、イタリア人は練習後にシャワーを浴びたら、寝るまでそのまま(笑)。そもそもそういう感じなので、あまりスキンケアにまで力を入れている感じがしないんです。HIROMI:へぇ! イタリアの男性はファッションにもこだわるし、肌のケアにもうるさそうなイメージだったんですけど。じゃあ、ぜひイタリアの方にも「使ってみて!」と勧めてみてください(笑)。髙橋:はい(笑)。ちなみに、僕が「雪肌精」を使い始めるようになって、チームの女性マネージャーや女性スタッフの方からはいつも、「日本の化粧水って、なんかもう、イメージがめちゃくちゃいいから使ってみたい!」ってよく言われてましたね。すみれ:国は関係なく、女性は本当にいいものに敏感ですよね(笑)。HIROMI:ね(笑)。髙橋選手、イタリアの皆さんに、ザ! 日本の化粧水「薬用 雪肌精」の“和漢植物エキスのチカラ”をぜひお伝えくださいね(笑)髙橋:はい(笑)。ありがとうございます!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosmeTOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/