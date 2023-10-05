「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」より、モビルスーツのバトルシーンを収めた第3弾PVが公開。併せて“メカビジュアル”が公開された。

「キラ・ヤマト、行きます！」という凛々しいセリフから始まる第3弾PV。ライジングフリーダムガンダムや、イモータルジャスティスガンダムをはじめ、新たなモビルスーツたちが続々と宇宙空間へ飛び出す。さらに、新勢力と思しきオルフェ・ラム・タオや、謎の編隊・ブラックナイトスコードも登場する。“メカビジュアル”には荒廃した世界に立つライジングフリーダムとイモータルジャスティスが描かれ、戦いの果てを想起させるビジュアルに仕上げられた。

同作に登場する新型モビルスーツの設定画も解禁に。ライジングフリーダムガンダム、イモータルジャスティスガンダム、ゲルググメナース、ギャンシュトローム、フォースインパルスガンダムSpecII、ブラックナイトスコード シヴァのほか、カラーが異なるブラックナイトスコード ルドラの4機も公開された。

10月13日に発売される特典付前売券「つながるムビチケカード第3弾」には、ライジングフリーダムガンダムとイモータルジャスティスガンダムの絵柄が用意された。2つの機体は特典のクリアファイルにもデザインされている。

2024年1月26日に全国で公開される「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の続編となる完全新作。遺伝子を調整し、生まれながらに優れた身体能力や頭脳を持つ人類・コーディネイターと、自然のままに生まれた人類・ナチュラル、2つの人類の対立と憎しみの物語が新たな登場人物たちを交えて描かれる。

なお新情報に併せ、本日10月5日に公開されたモビルスーツの関連商品も発表に。2024年1月26日にはプラモデル「HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム」「HG 1/144イモータルジャスティスガンダム」が発売される。2024年1月にはライジングフリーダムガンダム、2024年2月にはイモータルジャスティスガンダムの完成版フィギュアが登場。また新ビジュアルに合わせたキャラクターのグッズも公開され、フィギュアやプライズ、一番くじなど多彩な商品がラインナップされた。

「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」

2024年1月26日（金）全国ロードショー

スタッフ

企画・制作：サンライズ

原作：矢立肇、富野由悠季

監督：福田己津央

脚本：両澤千晶、後藤リウ、福田己津央

キャラクターデザイン：平井久司

メカニカルデザイン：大河原邦男、山根公利、宮武一貴、阿久津潤一、新谷学、禅芝、

射尾卓弥、大河広行

メカニカルアニメーションディレクター：重田智

色彩設計：長尾朱美

美術監督：池田繁美、丸山由紀子

CGディレクター：佐藤光裕、櫛田健介、藤江智洋

モニターワークス：田村あず紗、影山慈郎

撮影監督：葛山剛士、豊岡茂紀

編集：野尻由紀子

音響監督：藤野貞義

音楽：佐橋俊彦

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

キャスト

キラ・ヤマト：保志総一朗

ラクス・クライン：田中理恵

アスラン・ザラ：石田彰

カガリ・ユラ・アスハ：森なな子

シン・アスカ：鈴村健一

ルナマリア・ホーク：坂本真綾

メイリン・ホーク：折笠富美子

マリュー・ラミアス：三石琴乃

ムウ・ラ・フラガ：子安武人

イザーク・ジュール：関智一

ディアッカ・エルスマン：笹沼晃

アグネス・ギーベンラート：桑島法子

トーヤ・マシマ：佐倉綾音

アレクセレイ・コノエ：大塚芳忠

アルバート・ハインライン：福山潤

ヒルダ・ハーケン：根谷美智子

ヘルベルト・フォン・ラインハルト：楠大典

マーズ・シメオン：諏訪部順一

アウラ・マハ・ハイバル：田村ゆかり

オルフェ・ラム・タオ：下野紘

シュラ・サーペンタイン：中村悠一

イングリット・トラドール：上坂すみれ

リデラード・トラドール：福圓美里

ダニエル・ハルパー：松岡禎丞

リュー・シェンチアン：利根健太朗

グリフィン・アルバレスト：???

(c)創通・サンライズ