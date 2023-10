バレーボールプレーヤー・髙橋藍「コロナ禍でメンタル的にも最初はしんどかった」“20歳”でイタリア進出した当時の苦労を語る

女優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。9月24日(日)~10月8日(日)の3週にわたり、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場!(※今回はTFMにて収録)ここでは、現在住んでいるイタリアでの生活について伺った10月1日(日)放送回の模様をお届けします。今年9月に22歳になったばかりの髙橋選手は、最年少の19歳で「東京オリンピック2020」の日本代表に選ばれ、“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として大注目されます。日本を代表するアウトサイドヒッターで、現在は、世界最高峰のプロリーグ、イタリア・セリエAのヴェロ・バレー・モンツァに所属。また、7月におこなわれた「バレーボール ネーションズリーグ2023」では、3位決定戦で強豪・イタリアに勝利し、大会初の銅メダルに輝きました。HIROMI:髙橋選手は2021年から、イタリアのチーム、ヴェロ・バレー・モンツァに所属されていますが、イタリアでの生活はもう慣れましたか?髙橋:今はもう、だいぶ慣れてきました!HIROMI:若くして一人で見知らぬ地に行くのは色々と大変でしたよね。髙橋:そうですね。当時は20歳になってすぐイタリアに行って、しかもその時はコロナ禍だったこともあり、なかなか外出できなかったり、合流してすぐにチーム内でコロナにかかった人もいたりしたので、最初はメンタル的な部分でも結構しんどかった部分はありましたね。すみれ:それは大変でしたね。髙橋:ただ、今はビデオ通話とかもできたりするので、顔を見ながら家族と話したり、1人で過ごす時間も多いので、好きなアニメやドラマを観て息抜きしたり、そうやってしんどさを乗り越えたりしていましたね。HIROMI:“家族とビデオ通話”って素敵ですね。すみれ:ね、素敵! ちなみに、最初はイタリア語とかも大変だったと思うのですが、通訳さんはいらっしゃったんですか?髙橋:実は、最初は通訳さんはいなくて、“もう自分1人で話すしかない”という環境だったので、ちょっと大変でしたね。でも今は、かえってそれが自分にとってすごく良かったなと思っています。すみれ:ポジティブ!髙橋:たまたま(パッラヴォーロ・)パドヴァというチームに、奥さんが日本人で、イタリアで日本語も教えているというご夫婦がいらっしゃって、僕もイタリア語を勉強したいという思いも強かったので、そのイタリア人の旦那さんからイタリア語を教えてもらったり、本当に分からないことがあれば、日本人の奥さんに教えてもらいました。HIROMI:それはよかったですね!髙橋:はい! すごく助けていただいてありがたかったです。本当にいい出会いというか、素敵なご縁でした。すみれ:ちなみに、初めての海外生活で、何か驚いたこととかありました? カルチャーショック的なこととか。髙橋:そうですね、あまり感じたことはないです。結構、僕はなんでもある程度はノリでやってきたタイプなので(笑)。HIROMI:適応能力がすごく高いんですね(笑)。髙橋:そうかもしれないです。どこに行っても現地の環境に合わせられるというか、生活できる感じですね!HIROMI:私は、ヨーロッパ圏のお手洗いを使ったときに、位置が高すぎてビビったんですけど!髙橋:それはよく言われます(笑)。確かに位置が高いですよね。HIROMI:私は“え!? 背伸びしなきゃいけない?”って思ったくらい。だから、皆さんは“高さ”の面で結構カルチャーショックを受けるみたいですけど、髙橋選手はこの通り188㎝だから、もちろん心配ないですけどね(笑)。髙橋:ですね、僕は大丈夫ですね(笑)。すみれ:逆に高いほうがいいんじゃないですか(笑)?髙橋:むしろ“ちょうどいい高さだ”っていう感じだったかもしれないです(笑)。HIROMI:僕たち、何を話してるんだって感じですね、失礼しました(笑)。逆に、日本で生活していて頭が何かにぶつかっちゃうことってあります?髙橋:ありますね。電車に乗るときだったり、家のなかでもそうですけど、やっぱり天井などの高さが海外に比べて低いので。ベッドのサイズも外国のほうが合いますしね。すみれ:背が高いからって、すべてがいいことばっかりじゃないんですね。HIROMI:髙橋選手の身長的には外国のほうが規格に合うのかも。髙橋選手はすべてが海外スケールですからね!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosmeTOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30 amパーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/