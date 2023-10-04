CHAIの全国ツアー「CHAI JAPAN TOUR 2024『We The CHAI Tour!』」が来年1月から3月にかけて開催される。
9月リリースのニューアルバム「CHAI」を携え、現在北米やメキシコを巡る海外ツアーを行っているCHAI。次回の日本ツアーは1月28日の北海道・cube gardenから3月12日の東京・EX THEATER ROPPONGIまでの全国16会場が舞台となる。バンドの公式ファンクラブサイト「ピンクラブ」では会員を対象に、10月11日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。
CHAI JAPAN TOUR 2024「We The CHAI Tour!」
2024年1月28日（日）北海道 cube garden
2024年1月31日（水）静岡県 Shizuoka UMBER
2024年2月2日（金）香川県 DIME
2024年2月3日（土）広島県 HIROSHIMA 4.14
2024年2月9日（金）福岡県 BEAT STATION
2024年2月11日（日・祝）鹿児島県 SR HALL
2024年2月15日（木）京都府 KYOTO MUSE
2024年2月17日（土）石川県 Kanazawa AZ
2024年2月18日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2024年2月22日（木）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
2024年2月24日（土）茨城県 mito LIGHT HOUSE
2024年3月1日（金）宮城県 darwin
2024年3月2日（土）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2024年3月8日（金）大阪府 BananaHall
2024年3月9日（土）愛知県 伏見JAMMIN'
2024年3月12日（火）東京都 EX THEATER ROPPONGI