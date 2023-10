櫻坂46が10月18日にリリースする7thシングル「承認欲求」の詳細が発表された。

初回限定盤TYPE-A~Dと通常盤の5形態で発売される本作には森田ひかるがセンターを務める表題曲「承認欲求」と共通カップリング曲「マモリビト」に加えて、形態ごとに異なる楽曲を収録。初回限定盤TYPE-A、Bには今春開催されたライブツアー「Sakurazaka46 3rd TOUR 2023」のツアーファイナルとなった大阪・大阪城ホール公演の映像、初回限定盤TYPE-C、Dにはメンバーの個性にフォーカスした三期生11名の個人PVが特典映像として収められる。

またYouTubeでは10月6日22:00に「マモリビト」のミュージックビデオがプレミア公開される。「マモリビト」はフォーメーションも未発表の楽曲。どのメンバーがどんなメッセージを歌うのか楽しみにしておこう。

櫻坂46「承認欲求」収録内容

初回限定盤TYPE-A

DISC 1

01. 承認欲求

02. マモリビト

03. 確信的クロワッサン

04. 承認欲求 -OFF VOCAL ver.-

05. マモリビト -OFF VOCAL ver.-

06. 確信的クロワッサン -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

OPENING

Cool

半信半疑

摩擦係数

それが愛なのね

ブルームーンキス

五月雨よ

もしかしたら真実

無念

初回限定盤TYPE-B

DISC 1

01. 承認欲求

02. マモリビト

03. 僕たちの La vie en rose

04. 承認欲求 -OFF VOCAL ver.-

05. マモリビト -OFF VOCAL ver.-

06. 僕たちの La vie en rose -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

夏の近道

魂のLiar

なぜ 恋をして来なかったんだろう?

Dead end

条件反射で泣けて来る

BAN

桜月

Start over!

初回限定盤TYPE-C

DISC1

01. 承認欲求

02. マモリビト

03. Don't cut in line!

04. 承認欲求 -OFF VOCAL ver.-

05. マモリビト -OFF VOCAL ver.-

06. Don't cut in line! -OFF VOCAL ver.-

DISC 2

石森璃花

遠藤理子

小田倉麗奈

小島凪紗

谷口愛季

中嶋優月

初回限定盤TYPE-D

DISC 1

01. 承認欲求

02. マモリビト

03. マンホールの蓋の上

04. 承認欲求 -OFF VOCAL ver.-

05. マモリビト -OFF VOCAL ver.-

06. マンホールの蓋の上 -OFF VOCAL ver.-

DISC2

的野美青

向井純葉

村井優

村山美羽

山下瞳月

通常盤

01. 承認欲求

02. マモリビト

03. 隙間風よ

04. 承認欲求 -OFF VOCAL ver.-

05. マモリビト -OFF VOCAL ver.-

06. 隙間風よ -OFF VOCAL ver.-