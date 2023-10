「お風呂に入るのが嫌」「グっとくる男子の行動は？」「大浴場でのみんなの目が怖い…」10代がこっそり相談

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月3日(火)は、「COCO教頭にこっそり相談しよ!」をテーマに放送。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーから届いた質問や相談に回答しました。COCO教頭:今夜は、私と1対1で話したいこと、こっそり相談したいことなどを書き込んでもらっています。【リスナーの質問:女子って男子のどういう行動にグっときますか?】(18歳)COCO教頭:何? 好きな人いんの……!? グっとくる行動……ありきたりかもしれへんけど、歯を見せてキっと笑ってくれる笑顔。今日は不在ですけど、いつもは私の目の前に大声男……こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がいるんですけど、こもり校長の魅力の1つは歯をガっと見せて笑う……ところだけだな!(笑)。校長の話になっちゃったけど……。歯を見せて笑うのもグっとくるし、あとは……体育祭とかは終わったんかな? そういうイベントで、みんなを引っ張っていってくれる……仕切り屋とかまでいっちゃうとアレやけど、「みんな! 一旦休憩はさまへん? 俺、ジュース買ってくるよ!」みたいなのも最高! こういうのはグっとくるね。【リスナーの相談:私はお風呂に入るのが嫌で、もう中学生なのに泣きながらお風呂に入ることがあります。嫌すぎて「くそー! 嫌だ嫌だ!」とずっと言いながら入るんです。どうしたら、お風呂ギライが直りますか?】(13歳)COCO教頭:まず、そもそもなんで嫌なんかな? ちょっと2択で考えよ? 「お風呂に入らない」「お風呂に入らなくて、変な臭いがしてきてみんなが離れちゃう」を考えたら……嫌々ながらも入らなあかんよね。例えば、携帯を持っていたら……お母さんから借りるとかでもいいけど、半身浴をしながら好きな番組や動画を見ると、気づいたら20分くらい経っているよ。あとはね、お風呂ではなくてお風呂の後に髪を乾かしたり……が面倒とかじゃないの? 私はあるよ、ビッシャビシャのまま寝ること……あかんけどね(笑)。でも、お風呂は入っていますから!だから、お風呂には一旦入ってキレイにしてという状態は日々やっていこう! 最低限ね!【リスナーの相談:私には不安なことがあります。それは、修学旅行で大浴場に入るときの周りの目です。大浴場に大人数で入るのが初めてだし、クラスには話したことがない人が多くてあまり信用できていないので、すごく緊張しているし怖いです……】(16歳)COCO教頭:ちょ、風呂の話題多ない……? 今日は風呂縛り!?(笑)。でもね、これはわかる!私も中学校の林間学校で、はじめてみんなでお風呂に入ることがありました。すっぽんぽんで入るのはちょっと勇気がいるんやけど、これからいっぱいそういう機会が増えてくると思う。みんなで温泉旅行に行ったり……というのもあると思うし、年齢を重ねると銭湯に行くとかね。こういうのは、楽しんだもん勝ちなんですよ。そこで、私が林間学校ではじめてみんなの前ですっぽんぽんになる、ってときに何をしたか? これを伝えたいと思います!私は、大浴場のへりに全裸で横になって……あの、わかる? 美術館に展示されている人、みたいなことをしたら、みんながめちゃめちゃ笑ってくれて笑い声がすっごい響いたの。全裸になる恥ずかしさを、“自分のボケが若干スベっている……”みたいな恥ずかしさでカバーすると意外といける……! そういうのも試してみてほしいな。温泉は楽しんで入るものですから。いろいろ隠すというよりは、思い切ってポォーンという感じでいったほうがいいと思う……やってみて(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/