アイナ・ジ・エンド「BiSHになる前に路上ライブしてた」映画『キリエのうた』主題歌MVロケ地は思い出の場所

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。10月3日(火)の放送では、13日(金)に公開される初主演映画『キリエのうた』の主題歌で、役名のKyrie名義で発表した楽曲「キリエ・憐れみの讃歌」のミュージックビデオを紹介。撮影時のエピソードを伝えました。アイナ:映画『キリエのうた』、公開まであと10日です! 早いねー! 主題歌「キリエ・憐れみの讃歌」のミュージックビデオは見てくれたかな? 見たよ~! まだ見てないよ~! という方のために、今日はお話をしようと思います。「キリエ・憐れみの讃歌」のロケ地というか撮影現場は(東京の)中野なんですけど、中野ってアイナ先生が上京して何年も住んだ所なの。思い出のある場所でね、BiSHになる前に中野でリアルに路上ライブしてたんですよ……!それを(監督の)岩井俊二さんが知ってくれてたのか、中野で路上ライブしたり、中野で機材を引っ張ってるシーンをたくさん撮ってくれたんだよ。だからあれは、作り物の話じゃなくてリアルな感じでね。撮ってる間も、自分の生々しい過去の残像が浮かび上がってきたりしましたね。そしてなんと(共演者の)村上虹郎くんが、復帰間もないのに暑い中の撮影で何回も何回もギター弾いてくれて本当にカッコよかったです。ギターってずっと弾くと指が痛くなると思うんだけど、虹郎くんも「イテェ、イテェ……!」と言いながら、一切緩まずずっと一生懸命弾いていらっしゃってね。「プロ根性だな~、すごいな~」と思って見てましたね。岩井さんがバスを待ってるおばあちゃんにね、ギターを弾いて見せてたんだよね。中野のバス停で……(笑)。なんだか、そんな癒しの空間もありながらの撮影でした。こうやって話していると、穏やかな空気が流れてると思うんですけども……見てもらったらわかるかもしれないんですけど、何の邪念もない、ほんとただ歌を伝えるっていう真っ直ぐなミュージックビデオとなっております。小林武史さんが作ってくださったこの曲が、本当に何の淀みもなく真っ直ぐ届くような映像になってるので、よかったら一緒に確認してほしいです。見てほしいです! よろしくお願いします!――「キリエ・憐れみの讃歌」オンエア後……アイナ:私、この曲が本当に好きなんです。さっきはMVのお話をしたけど、曲だけで聴いても……この畳み掛けもそうだし、小林武史さんの作る音楽の勇ましさ、透明さ、聡明さ、いろんなものが詰まっている。MVと一緒に見ることで、また1つ見方が変わると思うんだ! だから、よかったら学校行く前とか電車乗ってるときとか何でもいいから、一緒に連れて行ってほしい曲です!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/