少年ジャンプ+が運営する海外向けマンガ誌アプリ・MANGA Plus by SHUEISHAのサブスクリプションサービス・MANGA Plus MAXが、本日10月4日にスタートした。

MANGA Plus by SHUEISHAは、週刊少年ジャンプ、少年ジャンプ+、ジャンプSQ.、週刊ヤングジャンプ(すべて集英社)などの連載作品を日本と同時に、多言語で公開するサービス。2019年1月より展開されており、アプリ版のほかブラウザ版も用意されている。

アプリ版のみで展開されるMANGA Plus MAXでは、現在連載中の80作品以上が1話目から最新話まで読み放題になるStandardコースと、完結作品を含む190作品以上が読み放題となるDeluxeコースを提供。少年ジャンプ+編集部はサブスクリプションサービスについて、「海外の読者が、新たな作品と出会いやすい環境を作ること」「連載を追ってくれる読者が全世界に広がることで、世界的なヒット作をジャンプグループからより生まれやすくすること」を狙いとして挙げている。

なおサブスクリプションサービスの開始にともない、少年ジャンプ+編集部は10月12日からアメリカ・ニューヨークで開催される「New York Comic Con」に初出展。「ONE PIECE」「僕のヒーローアカデミア」「呪術廻戦」「SPY×FAMILY」「怪獣8号」「チェンソーマン」「【推しの子】」の7作品を中心に、複製原画の展示や、フォトスポットの設置、特製ノベルティの配布などを行う。

MANGA Plus MAX利用料金

Standardコース

1.99米ドル:アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、タイなど

0.99米ドル:インドネシア、フィリピン、インドなど

Deluxeコース

4.99米ドル:アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、タイなど

3.99米ドル:インドネシア、フィリピン、インドなど