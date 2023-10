謎のショーマンTiUの正体が判明、俳優・藤原大祐が二刀流で活動

10月4日(水)にメジャー1st EP『SHOW TiME』をリリースした謎のショーマンTiUの正体が、若手俳優の藤原大祐であることが明らかとなった。

昨年、ネット上に現われた謎のショーマン、TiU。顔を一切出すことなく、”TiTi”というキュートなキャラクターを案内役として、様々な楽曲をSNSにアップ。ジャジーで、ファンキーで、とってもポップな楽曲達は、音楽ファンの注目を集めてきた。これまで第1弾楽曲「HAPPY HUMAN」、第2弾楽曲「NBDK feat.梅田サイファー(peko, KOPERU & KennyDoes)」、第3弾楽曲「PLEASURE SONG」とリリースをしており、第1弾ではJQ(Nulbarich)、第2弾では梅田サイファーのpeko,KOPERU,KennyDoes、第3弾ではMOSと音楽シーンの第一線で活躍するアーティストとコラボもしていた。

そんな正体不明だったTiUが、メジャー1st EP『SHOW TiME』のリリースとともに新ビジュアルと初回盤JKで素顔を公開した。その正体は、映画『モエカレはオレンジ色』やドラマ「転職の魔王様」など様々な作品に出演し、若者から支持される若手俳優の藤原大祐。昨年からTiUとして覆面でのアーティスト活動をし、俳優藤原大祐として日の目を浴びながら活動をし、TiUの楽曲にも感じられる”光”と”闇”を自身で体現するような二刀流の活動を行ってきた。

10月10日(火)22時からはTiU自身がこれまでを振り返るYouTube生配信番組コンテンツ「TiU TALK」の配信も決定した。TiU、そして藤原大祐を紐解きながら、メジャーデビューEP『SHOW TiME』制作秘話やお披露目ライブとなるBillboard LIVEの裏側など、ここでしか聞けない話や、ここでしか見れない映像など盛り沢山の貴重な内容となる予定。

さらに、来年2月と3月に東京はZepp DiverCity(TOKYO)、大阪はZepp Osaka Baysideにてワンマンライブ開催が決定した。メジャー1st EP『SHOW TiME』には最速先行に応募できるシリアルナンバーが封入されている。

<リリース情報>

TiU

メジャーデビューEP『SHOW TiME』

初回生産限定盤(CD+ZINE)¥3850(税込)KSCL 3463-4

通常盤(CD only)¥1650(税込)KSCL 3465

https://tiu.lnk.to/3ryHPP

=収録曲=

1. JUST SOMETHING BEAUTIFUL

2. HAPPY HUMAN

3. NBDK feat. 梅田サイファー(peko, KOPERU & KennyDoes)

4. PLEASURE SONG

5. POP SHOW

6. TAKE IT OFF ALREADY

7. NAA-NA-NAA

<ライブ情報>

「POP SHOW ~THE FiRST~」

2023年10月5日(木)Billboard Live TOKYO

1st Stage Open 17:00 Start 18:00

2nd Stage Open 20:00 Start 21:00

「TiUワンマンライブ」

【東京】2024年2月22日(木)Zepp DiverCity(TOKYO)

Open 18:00/Start 19:00

【大阪】2024年3月1日(金)Zepp Osaka Baysaide

Open 18:00/Start 19:00

TiU オフィシャルサイト:https://tiumusic.com/