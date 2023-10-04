羊文学が12月にアルバムリリース、初の横浜アリーナ単独公演開催決定

羊文学が、アルバム『12 hugs (like butterflies)』を12月6日（水）にリリースすることと、来春4月21日に横浜アリーナでワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 ”III”」を開催することを発表した。
関連記事：羊文学・塩塚モエカ×君島大空 共鳴し合う2人がギターを奏でる理由
新曲「more than words」がTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」のエンディングテーマに起用され、Z世代がトリコになっているヒト・モノ・コトを選出する「速報！Z世代はコレノトリコ」8選（渋谷トレンドリサーチ調べ）人物部門にも先日選出されるなど注目を集めている、羊文学。アルバムには、TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14／青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ！」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲が収録される。また、初回盤にはライブ映像が収録予定。アルバムの詳細は後日発表される予定となっている。
また、アルバムと合わせて発表された横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 ”III”」はキャリア史上最大規模のアリーナ公演となる。チケットのオフィシャル先行受付もスタートしている。
また、アルバムリリース、横浜アリーナワンマンライブ開催と合わせて、フォトグラファーのニコ ペレズが撮影した新たなアーティスト写真も公開となった。
＜ライブ情報＞
「羊文学 LIVE 2024 ”III”」
2024年4月21日（日）横浜アリーナ
OPEN 17:00／START 18:00
全席指定：前売7800円（税込）
問い合わせ先：
スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp
■オフィシャル一般先行受付日程：
1次 10月3日（火）21:00〜10月22日（日）23:59
受付URL：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
■ファンクラブ先行受付日程：
10月3日（火）21:00〜10月22日（日）23:59
受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id
企画／制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION
協力：F.C.L.S.
＜リリース情報＞
羊文学
アルバム『12 hugs (like butterflies)』
発売日：2023年12月6日（水）
価格：
初回盤：CD＋Blu-ray 価格：5500円（税込）
通常盤：CDのみ 価格：3850円（税込）
=収録内容=
[CD] ※初回生産限定盤と通常盤ともに同内容
収録楽曲は後日発表
[Disc2/Blu-ray]
収録内容は後日発表
羊文学 Official Site：https://www.hitsujibungaku.info/