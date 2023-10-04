羊文学が12月にアルバムリリース、初の横浜アリーナ単独公演開催決定

羊文学が、アルバム『12 hugs (like butterflies)』を12月6日（水）にリリースすることと、来春4月21日に横浜アリーナでワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 ”III”」を開催することを発表した。

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新曲「more than words」がTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」のエンディングテーマに起用され、Z世代がトリコになっているヒト・モノ・コトを選出する「速報！Z世代はコレノトリコ」8選（渋谷トレンドリサーチ調べ）人物部門にも先日選出されるなど注目を集めている、羊文学。アルバムには、TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」や、NTTドコモ「iPhone14／青春割」CMソング「永遠のブルー」、MBS/TBSドラマイズム「往生際の意味を知れ！」ED主題歌「FOOL」を含む全12曲が収録される。また、初回盤にはライブ映像が収録予定。アルバムの詳細は後日発表される予定となっている。

また、アルバムと合わせて発表された横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 ”III”」はキャリア史上最大規模のアリーナ公演となる。チケットのオフィシャル先行受付もスタートしている。

また、アルバムリリース、横浜アリーナワンマンライブ開催と合わせて、フォトグラファーのニコ ペレズが撮影した新たなアーティスト写真も公開となった。

＜ライブ情報＞

「羊文学 LIVE 2024 ”III”」

2024年4月21日（日）横浜アリーナ

OPEN 17:00／START 18:00

全席指定：前売7800円（税込）

問い合わせ先：

スマッシュ　03-3444-6751　https://smash-jpn.com

ホットスタッフ　050-5211-6077　 https://www.red-hot.ne.jp

■オフィシャル一般先行受付日程：

1次　10月3日（火）21:00〜10月22日（日）23:59

受付URL：チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

■ファンクラブ先行受付日程：

10月3日（火）21:00〜10月22日（日）23:59

受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id

企画／制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION

協力：F.C.L.S.

＜リリース情報＞

羊文学

アルバム『12 hugs (like butterflies)』

発売日：2023年12月6日（水）

価格：

初回盤：CD＋Blu-ray　価格：5500円（税込）

通常盤：CDのみ　価格：3850円（税込）

=収録内容=

[CD]　※初回生産限定盤と通常盤ともに同内容

収録楽曲は後日発表

[Disc2/Blu-ray]

収録内容は後日発表

羊文学 Official Site：https://www.hitsujibungaku.info/