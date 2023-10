モンキー・パンチ「ルパン三世」を原作とする実写映画「次元大介」で次元大介を演じる玉山鉄二と、アニメ「ルパン三世」で次元大介を演じる大塚明夫の対談映像が公開された。

対談映像にはシックなスーツに身を包んだ玉山と、次元のアイコンでもある帽子を身に着けた大塚が登場。50年間にわたり次元を演じた小林清志から、2021年より役を受け継いだ大塚は「清志さんは最後までがんばっていて、50年(次元を)やったわけですよ。50年分の荷物がドサッと、『重たいなこれ!』って。これは大変でしたね」と振り返る。一方、そんな大塚がアニメで演じる次元を参考にして役作りをしていた玉山は「それが僕の軸になっていて、道しるべになってくれている存在だなと感じます」と大塚をリスペクトする思いを明かした。

映画「次元大介」は、ルパン三世の無二の相棒で早撃ちの天才のガンマンである次元を主役にしたオリジナルストーリー。10月13日よりPrime Videoで世界同時配信される。

(c)2023 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and TMS Entertainment Co.,Ltd.