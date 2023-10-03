TVアニメ「陰の実力者になりたくて！」でのシャドウの活躍をまとめたダイジェストムービーが公開された。

明日10月4日にAT-X、TOKYO MX、BS日テレほかにてTVアニメ第2期にあたる「陰の実力者になりたくて！ 2nd season」の放送がスタート。今回公開された動画には、山下誠一郎演じるシャドウが歌う「蒼い閃光」に乗せて、第1期のバトルシーンの数々や、シャドウの名乗りなどが収められた。また番宣映像も公開に。映像内では放送に先がけて、長谷川育美、内田真礼、南真由、前川涼子からなるシャドウガーデンナンバーズの歌うエンディングテーマ「Polaris in the Night」が解禁されている。

「陰の実力者になりたくて！」は道半ばで命を失い、シド・カゲノーとして異世界に転生した少年を描く物語。2期では血の女王、妖狐、暴君の三勢力が統治する弱肉強食の無法都市を舞台にした戦いが描かれる。

TVアニメ「陰の実力者になりたくて！ 2nd season」

放送情報

AT-X：2023年10月4日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2023年10月4日（水）より毎週水曜23:30～

テレビ愛知：2023年10月4日（水）より毎週水曜25:30～

KBS京都：2023年10月4日（水）より毎週水曜25:00～

サンテレビ：2023年10月4日（水）より毎週水曜24:30～

BS日テレ: 2023年10月4日（水）より毎週水曜24:30～

配信情報

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スタッフ

原作：逢沢大介（「陰の実力者になりたくて！」 / KADOKAWA刊）

キャラクター原案：東西

監督：中西和也

シリーズ構成・脚本：加藤還一

キャラクターデザイン：飯野まこと

美術監督：李 凡善

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップデザイン：北原大地

撮影監督：廣岡岳

3DCG監督：濱村敏郎

編集：坪根健太郎

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：中村浩士

アニメーション制作：Nexus

製作：シャドウガーデン

キャスト

シド・カゲノー / シャドウ：山下誠一郎

クレア・カゲノー：日高里菜

メアリー：加隈亜衣

ユキメ：伊藤静

ジャガノート：小山剛志

クリムゾン：杉田智和

エリザベート：早見沙織

アルファ：瀬戶麻沙美

ベータ：水瀬いのり

ガンマ：三森すずこ

デルタ：ファイルーズあい

イプシロン：金元寿子

ゼータ：朝井彩加

イータ：近藤玲奈

ラムダ：⻑谷川育美

ニュー：内田真礼

カイ：南真由

オメガ：前川涼子

559：伊藤美来

664：富田美憂

665：羊宮妃那

666：白石晴香

(c)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン