19年目のラジオの中の学校 友人作りも仲直りも「昨日聴いた？」をきっかけに

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月2日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、友人関係で悩む14歳の男性リスナーの相談に乗りました。こもり校長:今夜の授業は、我が校のスタンダード授業「掲示板逆電」。今夜も、生徒(リスナー)のキミと話をしていきます!このリスナーは、現在中学2年生です。9月の終わりから、急に仲のいい友達から拒絶されるようになり、仲直りがしたいとのこと。この友達とは前日までは普通に話しており、原因も思い当たらないと言います。なお、友達もリスナーということで、番組がきっかけとなるような仲直りの方法を考えました。こもり校長:拒絶というのはどういう感じなんだろう? 挨拶しても返ってこないとか?リスナー:そんな感じです。こもり校長:でも、前日までは普通だったんだよね?リスナー:そうですね。普通に「バイバイ!」って別れて、次の日の朝に学校で話しかけたら反応してくれなくて。僕以外の人が話しかけたら普通に反応するのに、僕が話しかけたときだけ反応してくれない、みたいな……。COCO教頭:なんでや……。リスナー:本人に直接聞いてみたんですけど、答えてくれなかったというか……。こもり校長:自分としては、「理由が知りたい!」というより「元通り仲良くしたい!」が強いのかな?リスナー:でも、理由が知りたいという思いもあって。「俺、何かしちゃったかな……?」というか。COCO教頭:何かで傷つけてしまったなら謝りたいしね。早く解決したい気持ちもあるよね。リスナー:はい。でも、はじめは積極的に話しかけていたんですけど(反応してくれないので)、これ以上話しかけたら余計に気を悪くしそうで……。こもり校長:う~ん……明日は学校で会えるのかな?リスナー:会えます。というか、席が真後ろでめちゃめちゃ気まずいんです。こもり校長:そうか。だとしたら……俺はやっぱり話しかけるのが大事だと思う。お互い話してみないと、気づけない温度感ってあるから。COCO教頭:うん……。こもり校長:もし(相手が)これを聴いてくれているのであれば、「昨日、ラジオで話したんだけど聴いてくれてた?」というのをきっかけにして、もう1度話してみるのはどうだろう? SCHOOL OF LOCK! をいくらでも使ってくれていいし。COCO教頭:そうだね。リスナー:SCHOOL OF LOCK! を通して仲良くなった友達なので、ここから復縁できたらいいなと思います。こもり校長:だとしたら……この声が届いていると信じて、SCHOOL OF LOCK! を使って勇気を出して声をかけてみて。リスナー:はい。こもり校長:声を届けてくれてありがとう。俺たちは、明日からもここにいるから。もし何かあったら、また教えてね。リスナー:はい! ありがとうございました!2005年の番組開始から、10月で19年目に突入した同番組。今回の放送では、番組の歴史をリスナーと振り返る時間もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/