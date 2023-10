恋人にするなら「おもしろい人」or「癒される人」一緒にいたいのはどっち?!投票結果を紹介

笑いの絶えない関係か、落ち着く関係か……。ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。10月2日(月)の放送では、「恋人にするなら……一緒にいておもしろい人 or 一緒にいて癒される人」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の見解もあわせて紹介します。COCO教頭:これは一択です!こもり校長:俺も一択! 癒される人!COCO教頭:癒される人?! 私はおもしろい人一択です!こもり校長:なんで?COCO教頭:私が癒す立場だからさ……(笑)。私が癒しを提供したい派だから。こもり校長:なるほどね!COCO教頭:おもしろい人は、一緒にいると私の活力になる!こもり校長:刺激になるというかね。でも俺は、癒し一択ですね。おもしろさは何もいらないというか……。おもしろくしてもらわなくても、2人で一緒にいる時間が楽しいな、と思える人が大事だから。COCO教頭:そうか。“おもしろい”と“楽しい”はまた違うしね。こもり校長:うん、知らんけど……(笑)。おもしろいだけで来られると、疲れちゃいそう。COCO教頭:それも、わからなくはないよ。“おもしろ”を押し付けられるのは嫌だよね。こもり校長:「これ、笑ったほうがいいのかな」とか考えると……。COCO教頭:めっちゃ気を使うやん(笑)。●「一緒にいておもしろい人」59%●「一緒にいて癒される人」41%こもり校長:そうなんだ!●「一緒にいておもしろい人」派・つらいときでも、一緒にいると自然と笑みがこぼれてしまうような人が好き●「一緒にいて癒される人」派・嫌なことがあっても、その人と一緒にいるだけで、落ち着いたり忘れたりできるからこもり校長:そうね……「なぜ、一緒にいるのか?」を考えたら、そういうことになるのかな? と思っちゃう。COCO教頭:そうだね。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。次回の2択テーマは、「家族に絶対バレたくないのは……テストで0点を取ったこと or 好きな人とデートに行くこと」です。この投票結果は、10月3日(火)に放送予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/