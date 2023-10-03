本日10月3日（火）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。
「Paradox Live THE ANIMATION」
- TOKYO MX：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:00～
- BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:30～
- アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
「東京リベンジャーズ」天竺編
- テレビ東京：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビ北海道：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
- 九州放送：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
- MBS：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:30～（初回26:35～）
- 山口放送：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:54～
- テレ玉：2023年10月4日（水）より毎週水曜日24:00～
- チバテレ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:00～
- AT-X：2023年10月5日（木）より毎週木曜日21:00～
- テレビ神奈川：2023年10月5日（木）より毎週木曜日24:30～
- とちぎテレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日24:30～
- 静岡放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:25～
- 山陽放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:55～（初回26:00～）
- ミヤギテレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:59～（初回26:09～）
- 秋田朝日放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:20～（初回25:50～）
- 福井テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:15～
- BS朝日：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:00～
- 群馬テレビ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日24:30～
- さんいん中央テレビ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:00～
- テレビ大分：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:55～（初回25:35～）
- 信越放送：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:59～
- テレビユー福島：2023年10月11日（水）より毎週水曜日24:58～
- 青森テレビ：2023年10月16日（月）より毎週月曜日24:56～
- 岩手放送：2023年10月16日（月）より毎週月曜日（時間未発表）
- 北陸放送：2023年10月18日（水）より毎週水曜日25:15～
- テレビユー山形：2023年10月19日（木）より毎週木曜日24:26～
- 長崎文化放送：2023年10月19日（木）より毎週木曜日25:18～（初回25:24～）
- 熊本放送：2023年10月20日（金）より毎週金曜日26:23～
- 新潟放送：2023年10月27日（金）より毎週金曜日25:53～
- あいテレビ：2023年10月28日（土）より毎週土曜日25:33~
- テレビ山梨：2023年11月12日（日）より毎週日曜日
「忍ばない！クリプトニンジャ咲耶」
- TOKYO MX：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～