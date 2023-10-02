Novel Core、SHUNTO、RYOKIによる配信シングル「MF」ミュージック・ビデオ解禁

Novel Core、SHUNTO（BE:FIRST）、RYOKI（BE:FIRST）の3名による配信シングル｢MF｣が、10月2日にサプライズリリースされた。

【動画を見る】Novel Core, SHUNTO, RYOKI「MF」-Music Video-

SKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル”BMSG”に所属する、Novel Core、BE:FIRST。Aile The Shota, MAZZEL, edhiii boi, REIKO, BMSG TRAINEEの総勢23名が一堂に会し、大盛況となった「BMSG FES'23」で一切の事前予告なく突如披露された｢MF｣。本楽曲は、SUNNY BOYが手掛ける不穏な空気が漂うダークなトラックに合わせ、三者三様のスタイルでクール且つタイトにボースティングするHip-Hopチューンとなっている。

さらに「BMSG FES'23」のライブ映像に、楽曲の世界観に合わせたノイジーなエフェクトとタイポグラフィをあしらった｢MF」のMusic VideoがBMSGの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。

＜リリース情報＞

Novel Core, SHUNTO, RYOKI

Digital Single「MF」

配信中

https://BMSG.lnk.to/SG_MF_DLSTR

Novel Core Official Website：https://novelcore.jp/

BE:FIRST Official Website：https://befirst.tokyo/

BMSG Official Website：https://bmsg.tokyo/