PUSHIM、同志アーティストや息子がカメオ出演のMV公開

PUSHIMが、2年ぶりにリリースした⼤⼈のレゲエ・アルバム『Dialogue』より「いつも君を観てる太陽」のMusic Videoを公開した。

【動画】「いつも君を観てる太陽」Music Video

『Dialogue』は、ジャマイカを拠点とするプロデューサーチームMEDZ MUSICとの〈対話 = Dialogue〉を基に⽣まれたアルバム。ヒップホップ、レゲエシーンから絶大の信頼を得ている上山亮二氏を監督に迎えた「いつも君を観てる太陽」Music Videoは横浜のサウンドチームHuman Crestによって主催されたDONDON CAMP vol.60にて公開収録を行なって撮影された。場所は普段コイン洗車場として営業をしているWASH PLAZAにて行われ、本場のBlock Partyの雰囲気を日本にて完全再現。カラフルな衣装をまとったレゲエファン、そしてPUSHIMの息子、友人、同志達が一堂に集い、MVを盛り上げている。

また新アルバムリリースを記念し、10月6日(金)に⼤阪味園ユニバースで開催されるワンマンライブにアルバムにも参加しているAKLOとMARIAがゲスト出演することも決定した。更に『Dialogue』のLP、7インチも各会場にて先行で発売される。

<リリース情報>

PUSHIM

NEW ALBUM『Dialogue』

配信中

https://linkco.re/GZg9GyMb

=収録曲=

1. a celebration for you

2. Retro Girl

3. You said you love me

4. Morocco feat. MARIA

5. TOKYO ONE DROP feat. AKLO

6. Wickedest Slam

7. キミガイナイ

8. いつも君を観てる太陽

<ライブ情報>

PUSHIM ”Dialogue” Release LIVE

2023年10⽉6⽇(⾦)⼤阪・味園ユニバース

OPEN 18:00 START 19:00

チケット情報:

10/6(⼤阪) ・全⾃由 7000 (税込/Drink代別)*整理番号あり

・限定SPチケット \10,000(税込/Drink代別) SOLDOUT

発売⽅法:

イープラス https://eplus.jp/

チケットぴあ https://t.pia.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/

*紙・電⼦併⽤ *枚数制限︓お⼀⼈様4枚まで

主 催:東京 HOT STUFF | ⼤阪 YUMEBANCHI

企画・制作:Groovillage / Rebel UP / 株式会社MEDZ

10/6(⼤阪) YUMEBANCHI

06-6341-3525 (平⽇12:00〜17:00)

https://www.yumebanchi.jp

HP:http://pushim.com

Instagram:https://www.instagram.com/pushim_info/

YouTube:https://youtube.com/@PUSHIMChannel

Twitter:https://twitter.com/pushim_info