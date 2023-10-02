槇原敬之が約2年ぶりとなる全国ツアー「Makihara Noriyuki Concert 2024 "TIME TRAVELING TOUR" 2nd Season ～Yesterday Once More～」を2024年3月から開催することが決定した。
槇原は新作発表に伴うコンサートではあまり披露されなかった楽曲を中心に構成したツアー「Makihara Noriyuki Concert 2018 "TIME TRAVELING TOUR" 1st Season」を2018年に開催。新たに発表されたツアーはその第2弾として実施されるもので、3月16日の東京・立川ステージガーデン公演を皮切りに、7月14日の沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場公演まで、全国30カ所38公演が予定されている。チケットの販売情報などは追ってアナウンスされる。
なおツアー開催にあたって、新たなアーティスト写真が公開された。新アー写は槇原の肩に音符が乗っている写真と、槇原の後ろにある影の形が異なる写真の2枚。
Makihara Noriyuki Concert 2024 "TIME TRAVELING TOUR" 2nd Season ～Yesterday Once More～
2024年3月16日（土）東京都 立川ステージガーデン
2024年3月20日（水・祝）茨城県 水戸市民会館 グロービスホール 大ホール
2024年3月21日（木）千葉県 市川市文化会館 大ホール
2024年3月24日（日）栃木県 宇都宮市文化会館
2024年3月30日（土）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2024年3月31日（日）岩手県 盛岡市民文化ホール 大ホール
2024年4月6日（土）新潟県 新潟県民会館
2024年4月7日（日）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2024年4月13日（土）福島県 けんしん郡山文化センター
2024年4月14日（日）山形県 やまぎんホール（山形県県民会館）
2024年4月20日（土）長崎県 長崎ブリックホール
2024年4月21日（日）福岡県 福岡サンパレス
2024年4月25日（木）東京都 J:COMホール八王子
2024年4月29日（月・祝）石川県 本多の森 北電ホール
2024年5月4日（土・祝）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2024年5月6日（月・休）北海道 函館市民会館 大ホール
2024年5月11日（土）山口県 KDDI維新ホール
2024年5月12日（日）広島県 上野学園ホール
2024年5月17日（金）大阪府 高槻城公園芸術文化劇場 南館 トリシマホール
2024年5月19日（日）奈良県 なら100年会館 大ホール
2024年5月23日（木）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2024年5月25日（土）岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場
2024年5月29日（水）大阪府 フェスティバルホール
2024年5月30日（木）大阪府 フェスティバルホール
2024年6月3日（月）東京都 東京ガーデンシアター
2024年6月8日（土）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2024年6月9日（日）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2024年6月15日（土）福岡県 北九州ソレイユホール
2024年6月16日（日）熊本県 熊本城ホール メインホール
2024年6月22日（土）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年6月23日（日）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年6月28日（金）大阪府 フェスティバルホール
2024年6月29日（土）大阪府 フェスティバルホール
2024年7月3日（水）東京都 東京ガーデンシアター
2024年7月6日（土）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年7月7日（日）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年7月13日（土）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
2024年7月14日（日）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場