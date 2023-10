BREIMENがメジャーデビューすることを発表した。

BREIMENはアメリカ・カリフォルニア州にあるエンゼルスタジアムの前で撮影した動画を、昨日YouTubeにて公開。動画では、大谷翔平が所属するプロ野球チームのロサンゼルス・エンゼルスを彷彿とさせるユニフォームを着用したメンバーが「メジャーに行きます!」と力強く報告している。高木祥太(B, Vo)はメジャーデビューについて「BREIMENの一員としてファンの皆さんとともに優勝を目指してがんばりたい」とコメントした。デビューについての詳細は近日アナウンスされる。

BREIMENは10月から11月にかけて日本でワンマンツアーを行うことを発表しているが、このツアーの名称が「COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023」に変更されることも発表された。

なお、昨日公開された動画の冒頭では、BREIMENが9月にアメリカ・ロサンゼルスのベニスビーチにて開催したゲリラ路上ライブの模様を観ることができる。動画ではBREIMENが飛び入り参加の現地のミュージシャンやダンサーとともにパフォーマンスを行い、観客を盛り上げている。

高木祥太(B, Vo)コメント

We are going back to japan.

This event commemorating the 5th anniversary of BREIMEN.

So please take a look at BREIMEN's past and future.

It will be an exciting and fantastic show.

We are looking forward to seeing you guys.

Thank you.