本日10月2日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。
「B-PROJECT ～熱烈＊ラブコール～」
- AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日21:30～
- テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
- テレビ大阪：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
- テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:05～
- BS日テレ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日23:30～
- テレビユー福島：2023年10月13日（金）より毎週金曜日25:53～
- チューリップテレビ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:23～
- 北陸放送：2023年10月16日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビユー山形：2023年10月20日（金）より毎週金曜日26:08～
「ミギとダリ」
- AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日22:00～
- TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
- BS11：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～
- サンテレビ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～
「鴨乃橋ロンの禁断推理」1st Season」
- TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日22:30～
- AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日23:00～
- KBS京都：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:00～
- サンテレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS11：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
- TVQ九州放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
- テレビ愛知：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:35～
- 静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:55～
- テレビ北海道：2023年10月4日（水）より毎週水曜日26:10～
「SHY」
- テレビ東京系：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
- BS日テレ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
- NST新潟総合テレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:25～
- AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日21:30～
「私の推しは悪役令嬢。」
- TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
- チバテレ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
- テレ玉：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
- BS日テレ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
- tvk：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:00～
- AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日20:00～
- 北海道テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:35～
「とあるおっさんのVRMMO活動記」
- BS11：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:00～
- TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:05～
- HTB北海道テレビ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:55～
- AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:30～
「聖剣学院の魔剣使い」
- テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:30～
- AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日21:30～
- BSフジ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日0:30～