「B-PROJECT ～熱烈＊ラブコール～」ビジュアル (c)MAGES.／Team B-PRO3 (c)B-PROJECT

本日10月2日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。

「B-PROJECT ～熱烈＊ラブコール～」

  • AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日21:30～
  • テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
  • テレビ大阪：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
  • テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:05～
  • BS日テレ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日23:30～
  • テレビユー福島：2023年10月13日（金）より毎週金曜日25:53～
  • チューリップテレビ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日26:23～
  • 北陸放送：2023年10月16日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビユー山形：2023年10月20日（金）より毎週金曜日26:08～

「ミギとダリ」

  • AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日22:00～
  • TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
  • BS11：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～
  • サンテレビ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～

「鴨乃橋ロンの禁断推理」1st Season」

  • TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日22:30～
  • AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日23:00～
  • KBS京都：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:00～
  • サンテレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS11：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
  • TVQ九州放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:00～
  • テレビ愛知：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:35～
  • 静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:55～
  • テレビ北海道：2023年10月4日（水）より毎週水曜日26:10～

「SHY」

  • テレビ東京系：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
  • BS日テレ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
  • NST新潟総合テレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:25～
  • AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日21:30～

「私の推しは悪役令嬢。」

  • TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
  • チバテレ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
  • テレ玉：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
  • BS日テレ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日23:30～
  • tvk：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:00～
  • AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日20:00～
  • 北海道テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:35～

「とあるおっさんのVRMMO活動記」

  • BS11：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:00～
  • TOKYO MX：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:05～
  • HTB北海道テレビ：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:55～
  • AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:30～

「聖剣学院の魔剣使い」

  • テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:30～
  • AT-X：2023年10月3日（火）より毎週火曜日21:30～
  • BSフジ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日0:30～