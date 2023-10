日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、トム・ホランドが主演する映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(19年)、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(21年)を、11月3日・10日の2週連続で地上波初放送する。

11月3日放送の『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』は、前作『スパイダーマン:ホームカミング』でスパイダーマンとしてヒーロー・デビューし、ご近所ヒーローとして一躍人気者になった高校生ピーター・パーカーが新たな事件に巻き込まれる。今回は、スパイダーマンことピーター・パーカーが、地元ニューヨークを飛び出し、ヨーロッパ修学旅行に出発。ヴェネツィア、プラハ、ロンドンと観光名所を舞台に新たな強敵エレメンタルと壮絶バトルを繰り広げる。

同10日放送の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』は、全世界で19億ドルを超える興行収入を記録した、シリーズ最終章にして最大ヒット作。前週放送の『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』の衝撃的なラストで、その正体を世間に知られてしまったスパイダーマン。親愛なる隣人ヒーロー最大の危機に、新たなるピーターの指導者として登場するのは “至高の魔術師”ドクター・ストレンジだ。ストレンジは、人々からスパイダーマンの正体に関する皆の記憶を消すために、禁じられた魔法の呪文を唱える。だが呪文は思いもよらない効果をもたらしてしまう。

