BREIMEN、メジャーデビューを米エンゼル・スタジアム前で報告

常軌を逸した演奏と自由なスタイルで注目を浴びる5人組オルタナティブファンクバンド、BREIMEN。2018年に現体制となり、その確かな演奏力と独特なサウンドセンスによりコロナ禍においても着実にその名を広めてきた。

そんな彼らが今年で活動5周年を迎え、バンドの勢いが増す中、本日日本時間21時にBREIMEN公式YouTubeチャンネルより、メジャー移籍することがアメリカ・カリフォルニア州にある「エンゼル・スタジアム」の前にて正式に表明された。

直後の記者会見にてメジャー挑戦への思いを尋ねると、メンバーを代表し高木祥太(Ba&Vo)より、「BREIMENの一員としてファンの皆さんとともに優勝を目指して頑張りたい」と語られた。なお、メジャー移籍先や時期などの詳細については今回の会見時点ではまだ触れられておらず、近日中に発表する予定とのこと。

また、9月27日(水)にはロサンゼルス・ベニスビーチにてゲリラ路上ライブが行われ、現地のミュージシャンやダンサーがセッションに飛び入りするなどの盛り上がりを見せたようだ。

さらに、当発表に伴い、今月から開始となるワンマンツアーの名称が「COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023」に名称変更されることも発表となった。アメリカからやってくるBREIMENの来日公演をお楽しみに。

■Ba&Vo高木祥太コメント

We are going back to japan.

This event commemorating the 5th anniversary of BREIMEN.

So please take a look at BREIMEN's past and future.

It will be an exciting and fantastic show.

We are looking forward to seeing you guys.

Thank you.

BREIMEN ONEMAN TOUR 「COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023」

全国8都市ワンマンツアー開催

10月13日(金) 東京Spotify O-EAST

10月20日(金) 大阪BIGCAT

10月28日(土) 広島Reed

10月29日(日) 福岡CB

11月05日(日) 金沢AZ

11月06日(月) 名古屋ElectricLadyLand

11月21日(火) 仙台MACANA

11月23日(木) 札幌Sound lab mole

<チケット>

▼ぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2344842

▼イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/3400550001?P6=001&P1=0402&P59=1

▼ローチケ

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=580946

■リリース情報

<Blu-ray>

「COME BACK TO BREIMEN~LIVE SELECTION~」

(Blu-ray1枚組)

発売日:10月11日(水)

価格:3,980円(税込)

品番:BRMN-0723

購入はこちらから

https://lnk.to/CBTB_LS

■BREIMENプロフィール

BREIMEN:

高木祥太(Ba&Vo)、サトウカツシロ(Gt)、いけだゆうた(Key)、ジョー ジ林(Sax)、So Kanno(Drs)の5人組からなる、オルタナティブファンクバンド”BREIMEN”。バンドを軸としながらも各々が有名アーティストのサポートを行い、その確かな演奏技術と、セッションからなるジャン ルに拘らない型破りのサウンドセンスで熱烈なファンを獲得している。 2020年2月に1stアルバム『TITY』、2021年5月に2ndアルバム『Play time isn't over』をリリースし、多くの著名人やプレイヤーから称賛を受け、2022年にはASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文氏主催の 「APPLE VINEGAR -Music Award- 2022」において特別賞を受賞。 2022年5月9日にリリースされた岡野昭仁×井口理「MELODY(prod.by BREIMEN)」ではBa.Vo 高木祥太が作詞・作曲、BREIMENメンバーが 編曲・演奏に参加。 2022年7月20日には3rdアルバム「FICTION」をリリースし、 昨今行われたワンマンライブはコロナ禍にもかかわらずソールドアウトし、各イベントやフェスでも入場規制がかかるなど2020年代屈指のバンドとして注目を浴びている。2023年にはFender社が期待の新人をピックアップする「Fender NEXT」の日本代表として選出された。2023年5月17日、テレビ朝日系ドラマ「月読くんの禁断お夜食」主題歌となる「yonaki」を配信リリース。2023年10月、メジャー移籍することが発表となった。

■BREIMEN SNS

HP:https://www.brei.men/

Twitter:https://twitter.com/BREIMEN_JP

Instagram:https://www.instagram.com/breimen_jp/

YouTube:https://www.youtube.com/@BREIMENChannel