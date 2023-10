9月30日から10月1日にかけて、明治安田生命J2リーグ第37節が各地で行われた。

首位を走るFC町田ゼルビアは、ホームに20位のいわきFCを迎えた。前節6得点で勝利して勢いに乗る町田だが、前半で2点のビハインドを背負う展開に。そして後半の立ち上がりにも失点してスコアは0-3となる。その後、町田は2点を返したものの、反撃もここまで。残留権を争ういわきが2-3で勝利を収めた。

2位の清水エスパルスは、アウェイで藤枝MYFCと対戦。前半をスコアレスで折り返した後半立ち上がり、藤枝が先制に成功する。70分にも藤枝は追加点を挙げ、試合は2-0で終了。清水の無敗記録は14試合でストップした。

3位のジュビロ磐田は、ホームでV・ファーレン長崎と対戦。磐田は34分にMF山田大記のゴールで先制すると、結局これが唯一の得点に。磐田が1-0で勝利し、2位に浮上している。

そのほか4位の東京ヴェルディはザスパクサツ群馬とスコアレスドロー、5位のジェフユナイテッド千葉はファジアーノ岡山を相手に5得点で勝利した。

第37節の試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月30日(土)

ベガルタ仙台 1-0 ロアッソ熊本

藤枝MYFC 2-0 清水エスパルス

ヴァンフォーレ甲府 2-1 水戸ホーリーホック

大分トリニータ 0-1 大宮アルディージャ

▼10月1日(日)

モンテディオ山形 0-1 徳島ヴォルティス

栃木SC 1-2 ブラウブリッツ秋田

FC町田ゼルビア 2-3 いわきFC

ジュビロ磐田 1-0 V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 0-5 ジェフユナイテッド千葉

レノファ山口FC 3-2 ツエーゲン金沢

ザスパクサツ群馬 0-0 東京ヴェルディ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(71/+35)

2位 磐田(65/+22)

3位 清水(64/+35)

4位 東京V(62/+21)

5位 千葉(60/+9)

6位 甲府(56/+7)

7位 長崎(55/+8)

8位 岡山(54/+2)

9位 大分(54/−3)

10位 群馬(53/+6)

11位 山形(52/+3)

12位 藤枝(45/−9)

13位 水戸(45/−10)

14位 徳島(44/−8)

15位 秋田(44/−8)

16位 熊本(43/0)

17位 仙台(43/−11)

18位 いわき(43/−17)

19位 栃木(42/−4)

20位 山口(42/−25)

21位 金沢(33/−25)

22位 大宮(33/−28)

◆■第38節の対戦カード

▼9月27日(木)

徳島 0-1 熊本

▼10月7日(土)

14:00 大宮 vs 山口

14:00 清水 vs 磐田

15:00 東京V vs 大分

17:00 長崎 vs 藤枝

▼10月8日(日)

14:00 山形 vs 栃木

14:00 いわき vs 仙台

14:00 千葉 vs 水戸

14:00 町田 vs 甲府

14:00 金沢 vs 秋田

19:00 群馬 vs 岡山