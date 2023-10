9月29日から10月1日にかけて明治安田生命J1リーグ第29節が各地で行われた。

首位に立つヴィッセル神戸は、アウェイで2位の横浜F・マリノスと対戦。23分に大迫勇也のPKで先制すると、43分には武藤嘉紀が追加点を奪取。その後、横浜FMの反撃をゼロに抑え、2-0で勝利した。神戸はリーグ戦連勝で勝点を「58」に伸ばし、横浜FMとの勝ち点差を「4」に広げた。

ホームに横浜FCを迎えた3位の浦和レッズは15分に先制点を奪われたものの、74分にアレクサンダー・ショルツのPKで追いつき、1-1の引き分けに持ち込んだ。浦和はリーグ戦6試合負けなしとしたものの、首位の神戸との勝点差は「8」に広がった。

湘南ベルマーレはアウェイでセレッソ大阪と対戦。79分に鈴木章斗のゴールで先制に成功すると、その8分後、大橋祐紀のゴールでリードを2点に広げ、そのまま2-0でC大阪を下した。この結果、湘南は降格圏脱出に成功。17位に浮上している。

ホームで名古屋グランパスと対戦したサンフレッチェ広島は57分に先手を奪われたものの、72分に加藤陸次樹のゴールで追いつくと、81分にドウグラス・ヴィエイラがPKを決めて、逆転に成功。さらに85分にはエゼキエウが3点目を奪い、3-1で勝利を収めた。この結果、広島は名古屋と勝点で並んだものの、得失点差で上回り5位に順位を上げている。

FC東京はクラブ創設25周年という記念日にホームでガンバ大阪と対戦。37分に原川力のゴールで先制にすると、43分にはディエゴ・オリヴェイラ、78分には俵積田晃太がゴールを決めて3-0で勝利。リーグ戦連勝を飾った。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第29節

北海道コンサドーレ札幌 1-2 柏レイソル

浦和レッズ 1-1 横浜FC

FC東京 3-0 ガンバ大阪

川崎フロンターレ 2-3 アルビレックス新潟

横浜F・マリノス 0-2 ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 0-2 湘南ベルマーレ

サンフレッチェ広島 3-1 名古屋グランパス

アビスパ福岡 0-0 鹿島アントラーズ

サガン鳥栖 3-2 京都サンガF.C.

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(58/+26)

2位 横浜FM(54/+16)

3位 浦和(50/+13)

4位 鹿島(47/+13)

5位 広島(47/+9)

6位 名古屋(47/+6)

7位 C大阪(45/+8)

8位 福岡(45/-1)

9位 川崎F(39/0)

10位 FC東京(39/-1)

11位 新潟(36/-6)

12位 鳥栖(35/-1)

13位 G大阪(34/-16)

14位 札幌(33/-3)

15位 京都(33/-6)

16位 柏(29/-12)

17位 湘南(24/-18)

18位 横浜FC(23/-27)

◆■第30節の対戦カード

▼10月20日(金)

19:00 浦和 vs 柏

19:30 川崎F vs 福岡

▼10月21日(土)

14:00 横浜FM vs 札幌

14:00 横浜FC vs FC東京

13:00 新潟 vs 鳥栖

15:00 京都 vs 湘南

14:00 G大阪 vs 名古屋

14:00 神戸 vs 鹿島

16:00 広島 vs C大阪