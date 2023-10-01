「シャングリラ・フロンティア」ビジュアル (c)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS

本日10月1日（日）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。

「シャングリラ・フロンティア」

  • MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月1日（日）より毎週日曜日17:00～

「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」

  • テレビ東京系6局ネット：2023年10月1日（日）より毎週日曜日17:30～

「オーバーテイク！」

  • AT-X：2023年10月1日（日）より毎週日曜日22:00～
  • TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:30～
  • サンテレビ：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:00～
  • BS11：2023年10月1日（日）より毎週月曜日25:05～
  • テレビ愛知：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:35～
  • KBS京都：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
  • 静岡放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:19～
  • 岩手朝日テレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:25～

「でこぼこ魔女の親子事情」

  • TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日22:00～
  • BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
  • AT-X：2023年10月5日（木）より毎週木曜日22:30～

「MFゴースト」

  • TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～
  • BS11：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～
  • RKB毎日放送：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:20～
  • 読売テレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:29～
  • テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:30～
  • 静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:25～
  • テレビせとうち：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:29～
  • アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
  • とちぎテレビ：2023年10月17日（火）より毎週火曜日23:00～