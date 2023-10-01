本日10月1日（日）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。
「シャングリラ・フロンティア」
- MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月1日（日）より毎週日曜日17:00～
「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」
- テレビ東京系6局ネット：2023年10月1日（日）より毎週日曜日17:30～
「オーバーテイク！」
- AT-X：2023年10月1日（日）より毎週日曜日22:00～
- TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:30～
- サンテレビ：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:00～
- BS11：2023年10月1日（日）より毎週月曜日25:05～
- テレビ愛知：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:35～
- KBS京都：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
- 静岡放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:19～
- 岩手朝日テレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日25:25～
「でこぼこ魔女の親子事情」
- TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日22:00～
- BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～
- AT-X：2023年10月5日（木）より毎週木曜日22:30～
「MFゴースト」
- TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～
- BS11：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～
- RKB毎日放送：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:20～
- 読売テレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:29～
- テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:30～
- 静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:25～
- テレビせとうち：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:29～
- アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
- とちぎテレビ：2023年10月17日（火）より毎週火曜日23:00～