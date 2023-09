『これ、気にしすぎ!?』映画館でポップコーンを注文「音が出るのでシリアスなシーンでは食べられない…！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月27日(水)は、『これ気にしすぎ!?』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーから届いた過剰かもしれない相手への気遣いについてのメッセージを紹介し、自身の見解を語りました。映画館での振る舞いに関するトークを紹介します。僕が気になるのは、映画館でポップコーンを食べる音です。シーンと静まり返っているときにポップコーンを食べると迷惑に思われるのではないかと思い、映画の音量が大きいときでないと食べられません。他人が静かなときに食べていても、「イラッとしている人がいるんじゃないか?」と、なぜか僕がドキドキしてしまいます。ポップコーンだけではなく、飲み物も同じです。だから好きなタイミングで食べられないです。(18歳)こもり校長:めっちゃわかる! むっっっちゃわかるよ!COCO教頭:これは……何? (映画から)大きい音が鳴っているときに食べるってこと?こもり校長:そうだね。映画のなかにも緩急があるじゃない? 楽しそうなシーンとかシリアスなシーンとかを、見定めながら食べたりする。COCO教頭:(笑)。こもり校長:だし、俺噛まないのよ。COCO教頭:え! 飲むの!?こもり校長:口に入れたら、めっちゃフニャフニャにしてから飲み込む。音を立てないの。COCO教頭:それは正しい食べ方なの!?(笑)。こもり校長:飲み物も、本当はMサイズがちょうどいいけどLにしているの。飲んでいて少なくなってくると、吸ったときにゾゾゾゾって音が鳴るじゃない。そうならないように、でっかいのを頼んでる。COCO教頭:めっちゃ周りに気を使って生きてるやん! (私は)バリボリ食ってる(笑)。こもり校長:それはヤバいだろ!COCO教頭:しかも、キャラメルの硬いところもバリボリ食ってる(笑)。こもり校長:うわ~、信じられないわ……すごいね!この日の放送では……・「“もう1回言って?”が言えません。何回も聞き返すと相手が不快にならないか心配です」という14歳・「“コイツ、汗かきすぎじゃね?”と思われていないか気になります。匂いも気にしすぎて、体育がある日は着替えを一式持っていきます」という18歳・「“フォロワーを不快にさせるかも……”と思い、インスタの投稿をすぐアーカイブ(非公開)にします」という20歳・「字が汚い人と思われていないか気になり、授業中に何回も書き直してしまいます」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/