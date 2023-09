乃木坂46川﨑桜「しっかり者の井上和を甘やかしたい！」CM撮影裏話も

乃木坂46の川﨑桜が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」に登場。夏休み中の賀喜遥香に代わりパーソナリティをつとめます。9月28日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけにCM撮影の裏話と同期の井上和さんとのエピソードを伝えました。桜先生こんばんは。乃木坂のみなさんが出演しているDARSの新しいCMが流れ始めましたね。普段と違ったダンスやDARSをおいしそうに食べる様子がかわいくて、公開されてから何度も繰り返し拝見しています。この撮影の裏話など伺いたいです。川﨑:ありがとうございます! そうなんです、『森永DARS』のアンバサダーに就任いたしました~! めっちゃくちゃ、めちゃくちゃ嬉しいです!!! 憧れもありましたし、私自身チョコが大好きなのですごく嬉しかったです!!私は遥香先生と同じ“白いDARSチーム”なんですけど、衣装がめちゃくちゃかわいくて!映画の中の妖精さんみたいな独特な衣装で、すごく気に入っています。でも……白も捨てがたいんですけど、赤チームの衣装も本当にかわいくて! 欲を言っちゃえば、どっちも着たかったなぁなんて思っていたりしますね。CMの裏話ということですが……あるんですよ! 井上和ちゃんと一緒にチョコを食べておいしくてビックリしている、っていう表情をやる場面があるんですけど、その表情がめちゃくちゃ難しくて……! 和と一緒に「これでもか!」っていうぐらい目を見開いて、すごく苦戦しました(笑)。何個チョコを食べたかわからないぐらい何テイクも撮ったカットなんですけど、いざCMで見るとすっごい目を大きく見開いている自分たちが映ったので、少し安堵の表情でしたね(笑)。川﨑:そんな井上和ちゃんと、最近お出かけの約束をしました。和は私に、「桜の洋服すごく好き~」っていつも言ってくれるんです。そんなに言ってくれるなら……! と思って、おこがましいんですけど、「じゃあ、和の洋服をトータルで選びたいなぁ」と提案したら、めちゃくちゃ喜んでくれて!和ってどっちかっていうと、お姉さんというかしっかり者なイメージがあると思うんですけど、妹みたいにすごく喜んでくれました。私がしっかり者の和を甘やかしたいな、なんて思っています……! あとは、「カフェを紹介してほしい!」って頼まれたので、おいしいカフェにたくさん連れ回したいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/