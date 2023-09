「好きな人が他の女子と話していると嫉妬してしまいます」Saucy Dog石原慎也が10代の恋愛相談に回答

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。9月27日(水)の放送では、片思い中のリスナーから届いた相談に回答しました。【リスナーのメッセージ:慎也先生こんばんはー! 私には好きな人がいて、この前の席替えでその人の後ろの席になれたんです! でも、近くに私の好きな人とよく話している女子がいます。それを見ると、付き合ってもないのに嫉妬してしまいます。慎也先生、どうしたらいいですか……!】(17歳)石原:もう付き合っちゃえば話が早いんだけど。「女子がいます」って書いてるから、その女子とは仲良くないのかな? 女の子とも仲良くなって2人で話すとか……。最初から(好きな人と)1対1で話そうとするんじゃなくて、まず女の子と仲良くなって、それで男の子と話すでもいいし。それも「ちょっとやだな~」と思うんだったら、もう女の子が話しかけてくる前に話しかけろ! そしたら、女の子も「こいつ……気づいたな、動き始めたな」ってなるから(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/