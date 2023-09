乃木坂46川﨑桜 客席で観た神宮公演、同期の姿に「終始号泣してました」

乃木坂46の川﨑桜が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」に登場。夏休み中の賀喜遥香に代わりパーソナリティをつとめます。9月28日(木)の放送では、怪我のためにステージに立てなかった『乃木坂46 真夏の全国ツアー』東京(神宮)公演を振り返りました。桜先生こんばんは。遥香先生の代打、ありがとうございます。怪我の具合はいかがですか? 神宮では、きっと僕なんかが想像する何十倍もつらい思いをされましたよね……。神宮の5期生曲披露時に、桜先生のポジションのシンメである和先生や咲月ちゃんが1人で歌っているのを見て涙が止まりませんでした。桜先生のダンスのしなやかさがとても好きなので、またライブで見れるときをいまから楽しみにしています。川﨑:ありがとうございます! 乃木坂46はこの夏、7月から8月28日まで『真夏の全国ツアー』というツアーを行っていました。そのツアーのファイナルが、明治神宮野球場でのライブ4デイズだったんですけど……神宮公演に向けてのダンスの練習中に怪我してしまって、神宮のライブに出ることができなくなってしまったんですね。今はもう完治しているので、全然! 全然! 元気なんですけど、やっぱりこの怪我をしてしまったときは本当にすごく悔しくて。ファイナルに向けて地方公演も頑張ってきたっていう思いがすごくあったので、今までいっぱい練習をしてきたダンスを披露できないのかと思ったら悔しかったです……。川﨑:でも神宮の最終日に、遥香先生と田村真佑先生と一緒に影ナレに登場することができました! なんだか不思議な気持ちになってしまって怖かったんですけど、本番前もすごく和ませてくださって。「頑張ってね!」って、遥香先生の天下のスマイルで応援してもらったので私もすごく元気になったし、「これから頑張ろう」ってすごく前向きな気持ちで影ナレをすることができました! すごく心強かったです……!!その後、神宮公演は観客席のほうで見させていただいたんですけど、5期生のみんなも、まだ加入して1年くらいなんですけど、本当にキラキラしていて。同期が同期じゃないぐらいにすごく背中が大きく見えて、終始号泣してましたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/