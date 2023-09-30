TVアニメ「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」の第3弾PVが公開された。
第3弾PVには日笠陽子演じるイノー、加隈亜衣演じるエンヤァが歌うエンディングテーマ「レゾナンス・レゾナンス」を収録。また本日9月30日19時よりYouTubeチャンネルのKADOKAWAanimeでは、10月6日の放送開始に先がけて第1話の先行上映が行われるとともに、日笠と加隈のトーク映像が配信される。
「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」は2022年にbilibiliで配信され、同年に「中国優秀ネット視聴作品」を受賞したオリジナルアニメ。ある日不慮の事故によってゲームの世界へと召喚されたアラサー女子・イノーが、魔王によって平和が脅かされる異世界を救おうと奮闘するさまが描かれる。
TVアニメ「攻略うぉんてっど！～異世界救います!?～」
放送情報
TOKYOMX：2023年10月6日（金）より毎週金曜日23:00～
サンテレビ：2023年10月6日（金）より毎週金曜日24:30～
BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
KBS京都：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
配信情報
dアニメストアで地上波同時・単独最速配信
スタッフ
監督・シリーズ構成・脚本：劉思文
キャラクター原案：米宝、阿墨、燕子、好多虫、金博偉
アニメーション制作：元気蛙動画
日本版制作：KADOKAWA
キャスト
イノー：日笠陽子
エンヤァ：加隈亜衣
ウィルフ：瀬戸麻沙美
ライライイン：豊崎愛生
バロル：早見沙織
ナグ：青山吉能
ガラティン：羊宮妃那
チェリー：久野美咲
ブドウ：徳井青空
ユガー：井口裕香
ジンジン：石見舞菜香
アヴァ：小澤亜李
マトリックス7：安済知佳