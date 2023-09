いま大人気の髙橋藍！美容やファッション面などバレーボール以外でも大活躍！「清潔感と自信をもつ人に魅力を感じる」

女優・すみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。9月24日(日)~10月8日(日)の3週にわたり、バレーボール男子日本代表の髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場!(※今回はTFMにて収録)ここでは、KOSÉとスポンサー契約を結んだときの話やスキンケアについて伺った9月24日(日)放送回の模様をお届けします。今年9月に22歳になったばかりの髙橋選手は、最年少の19歳で東京オリンピック2020の日本代表に選ばれ、“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として大注目されます。日本を代表するアウトサイドヒッターで、現在は、世界最高峰のプロリーグ、イタリア・セリエAのヴェロ・バレー・モンツァに所属。また、7月におこなわれた「バレーボール ネーションズリーグ2023」では、3位決定戦で強豪・イタリアに勝利し、大会初の銅メダルに輝きました。HIROMI:髙橋選手は、バレーボール選手としての活動だけではなく、写真集を出されていたり、雑誌「an・an」ではバレーボール選手として初めて表紙を飾り、YouTubeでも動画をアップしていたりします。さらにはInstagramのフォロワー数にいたっては。なんと165万人超え! 本当に多方面で大活躍中でございます。すみれ:すごい!! もう活躍の幅がモデルさんみたい!!髙橋:いえいえ……(苦笑)。HIROMI:髙橋選手みたいな“どっちも持っている”みたいな方って、本当になかなか現れないですよね。“50年に1回ぐらい現れるかどうか”というほどの逸材。すみれ:大学2年生のときから日本代表として活躍されていますが、学生生活との両立は大変でしたか?髙橋:大学2年生のときは、授業や課題の提出などもあったり、あと当時はコロナ禍で学校に行けなかったり、そういうちょっと厳しい環境でしたね。そのなかでもバレーボールの練習ができる環境はあったので、最初はバレーボールも集中しながら勉強も……っていうところで、しっかり両立できる環境づくりを自分で取り組んでやっていました。すみれ:素晴らしい!HIROMI:現在は大学4年生だけど、イタリアに住んでいるんですよね?髙橋:そうですね。大学にも許可をいただいたうえで、イタリアのヴェロ・バレー・モンツァというチームと契約して、プロのバレーボール選手として、イタリアで活動させていただいています。10月~来年5月のシーズンはイタリアでプレーして、そのあいだにも大学の授業をオンラインで受けたりしています。HIROMI:やっぱり大学の課題もやらなきゃいけないんだ!髙橋:はい、もちろん。大学生なので(笑)。HIROMI:そんな髙橋選手ですが、先日、大谷翔平選手に続き、新たにKOSÉとスポンサー契約を結ばれることが発表されました。KOSÉでは「グローバル」「ジェンダー」「ジェネレーション」という3Gをテーマに掲げて、国籍、人種、価値観、性差、年齢などにかかわらず、1人でも多くの人々の人生に寄り添うことを目指しています。すみれ:そんなKOSÉさんからスポンサー契約のお話が来たときは、どう思われましたか?髙橋:率直にすごくうれしかったです! KOSÉさんは“今までの延長線上にない新たな価値の創造”というテーマを掲げられていますが、僕も“今までにいなかった選手になる”、“バレーボール選手を夢のあるものにしていきたい”ということを目指していて、選手の新たなあり方を模索したり、バレーボール界をもっと盛り上げていくためにも活躍したいと思っていますので、このテーマが僕にもすごく合うなと思い、“一緒に頑張っていきたいな”という想いになりました。HIROMI:KOSÉさんは、日本を代表する高橋選手と同じく、日本を代表する企業ですし、髙橋選手はすごい美肌の持ち主でもありますので、本当にすごくぴったりな印象ですね。スキンケアとかは丁寧にされるほうですか?髙橋:今は丁寧にしています!高校生とか大学入学時は、まだそこまで強く意識していなかったんですけど、イタリアに行き始めた頃から、メディアの露出も増えてきたこともありまして(笑)。また、試合の会場でもたくさんの方々に会う機会が多くなってきたので、そのあたりからスキンケアにも力を入れるようになりました。HIROMI:頬とかもめっちゃきれいですね。髙橋:本当ですか(笑)。HIROMI:本当です!すごくツヤツヤ。ちなみに、髙橋選手が考える“美”とは、どういうものだと思いますか? どういう感じの人がキレイだなと思ったりしますか?髙橋:やっぱり“清潔感がある”というのはもちろんですが、自信がある人を見ると、人柄としても美しさだったり、魅力を感じたりしますね。HIROMI:“清潔感”って、お肌の美しさからも醸し出されますからね!すみれ:そうですよね。それに、髙橋選手がおっしゃるように、やっぱり内面的な部分もすごく大事ですよね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/