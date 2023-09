BLOODEST SAXOPHONE、主催イベント「Snuck宇宙」開催決定

”ブラサキ”ことBLOODEST SAXOPHONEが、2023年10月6日(金)に東京湾を臨むマルチキュイジーヌレストランBERTH ONEでライブイベント「Snuck宇宙」を開催することを発表した。

アメリカ・ルイジアナを拠点に活動する女性ブルースシンガー、クリスタル・トーマスと共演したニューアルバム『GOOD MORNING』(BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS)を7月21日に発売したブラサキ。今回のライブでは、初共演となるThe FAVE RAVESのボーカリス青山春裕と『GOOD MORNING』に参加した青木ケイタ(B.Sax)がスペシャルゲストとして出演する。

<ライブ情報>

ブラサキpresents"Snuck宇宙"@ BERTH ONE

2023年10月6日(金)BERTH ONE–バースワン

open/start 19:00

エントランス:¥3500 w/1ドリンク

出演:

Bloodest Saxophone

ゲスト:青山春裕(The FAVE RAVES)/青木ケイタand more!!

DJ:EZ/MIYAKO/Teddy!!

Live Drawing:早乙女道春

Reservation:03-6722-6750(BERTH ONE)

<リリース情報>

BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS

『GOOD MORNING』

BLOODEST SAXOPHONE 甲田 ”ヤングコーン” 伸太郎プロデュース作品

発売日:2023年7月21日

品番:STREC-006

価格 ¥3300(税抜価格 ¥3000)

企画:日暮泰文、髙地明

LABEL:Mr. Daddy-O Records

発売・販売元:SOUL TWIST INC.

=収録曲=

1. Mailman's Sack

2. I Don't Need You No More

3. Undercover Of The Night

4. Dinah

5. Good Morning

6. Somebody Else's Man

7. Oh Baby

8. Country Girl

9. I'm Not In Love

10. Johnnie Taylor Medley (Just A Happy Song 〜I Love To Make Love When It's Raining〜Hello Sundown)

11. Mammer Jammer

12. Sit Down Baby

13. Let's Love In The Moonlight

14. Thank You (Thank You Granddad)

15. Dinah ※ボーナストラック日本語バージョン

https://bloodest-saxophone.com