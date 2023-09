バレーボールプレーヤー・髙橋藍「お兄ちゃんが好きすぎて…」バレーボールを始めたきっかけを語る

女優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。9月24日(日)~10月8日(日)の3週にわたり、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場!(※今回はTFMにて収録)ここでは、試合への意気込みやバレーボールを始めたきっかけを語っていただいた9月24日(日)放送回の模様をお届けします。今年9月に22歳になったばかりの髙橋選手は、最年少の19歳で東京オリンピック2020(以下:東京五輪)の日本代表に選ばれ、“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として大注目されます。日本を代表するアウトサイドヒッターで、現在は、世界最高峰のプロリーグ、イタリア・セリエAのヴェロ・バレー・モンツァに所属。また、7月におこなわれた「バレーボール ネーションズリーグ2023」では、3位決定戦で強豪・イタリアに勝利し、大会初の銅メダルに輝きました。HIROMI:9月30日から東京都・国立代々木競技場 第一体育館でおこなわれる大切な試合に向けて、現在どんな毎日を送っていらっしゃるのですか?髙橋:今は試合が近づくにつれて、練習のなかでも緊張感が出てきているので、徐々に試合と向き合う気持ちをつくっていったり、試合までに少しでも自分の能力を上げてレベルアップさせることに集中して練習に励んでいます。HIROMI:初戦は9月30日のフィンランド戦です! 皆さん、ぜひ一緒に応援しましょう!!すみれ:ドキドキしますね。頑張ってくださいね!HIROMI:楽しみですね!!HIROMI:東京五輪の開催が決まった2013年。当時の髙橋選手は小学6年生で、卒業文集に「東京五輪に出場したい」と書いていたそうですが、覚えていますか?髙橋:はい、覚えていますね。HIROMI:すごい! しかも、その夢をしっかり叶えていらっしゃって、本当にすごいです。バレーボールは小学生の頃から始められたんですよね?髙橋:はい。小学2年生のときに、兄が「バレーボールをやりたい!」と言ったのがきっかけです。親がバレーボールをやったことがない環境だったんですけど、兄が「やりたい! やりたい!」ってずっと言い続けてやり始めたことで、自分も“お兄ちゃんがやっているし、やってみよう!”みたいな感覚で始めました。HIROMI:そこから、もう本当に、毎日のようにバレーボールの練習をしていたのですか?髙橋:ずっとやっていました。小学生の頃は、練習が終わった後でも、お兄ちゃんと公園でずっとバレーボールをしていました。HIROMI:本当に好きだったんですね。髙橋:そうですね。どちらかというと、兄が好きすぎて(笑)。僕は運動すること自体が好きだったので、バレーボールだけじゃなく、お父さんがやっていた野球だったり、いろいろなスポーツをやっていたので、バレーボールが好きすぎるお兄ちゃんにずっと付き合っていたような感じです。HIROMI:ちなみに、髙橋選手のお名前が“藍さん”で、お兄さんのお名前が“塁さん”なので……きっとお父さんは、野球をやってほしかったのね(笑)。髙橋:そうかもしれないですね(笑)。HIROMI:ご両親から「バレーボールをしなさい」みたいなことを言われたことはなかったんですか?髙橋:自分から「やりたい」と言って始めたわけではないので、強制されることはなかったですね。でも、自分の荷物は自分で管理するとか、そういうところは厳しく言われましたし、「やるからにはしっかりやりなさい」っていうことは言われていました。また、バレーボールじゃなくても、「本当に自分がやりたいことをやり続けなさい」っていうのはずっと言われていましたね。HIROMI:髙橋選手がやりたいことをしっかりサポートしてくださった感じですね!髙橋:そうですね。基本的に本人がやりたいことを尊重した上で、自由にやらせてくれるカタチで、サポートをしてくれていましたね。すみれ:素敵ですね!!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/