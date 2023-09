「いつかGENERATIONSさんと仕事がしたい」4ピースバンド「ハク。」カノの夢 今回は叶わなかった…！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月28日(木)の放送は、4ピースバンド「ハク。」のあいさん(Gt.&Vo.)とカノさん(Ba.&Cho.)がゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)とともに、4人の普段の姿や、今回不在だったこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)にまつわるエピソードを伝えました。COCO教頭:ハク。先生は、大阪出身の4ピースバンドです。私たちは出身が同じなんですけど、さっきも大阪トークで盛り上がりましたね。カノ:関西弁バリバリで(笑)。COCO教頭:2019年にバンドを結成して、平均年齢は20歳。(10代が多い)SCHOOL OF LOCK! の生徒(リスナー)よりも、ちょっと先輩になりますよね。カノ:そうですね。COCO教頭:2021年には、十代才能発掘プロジェクト『十代白書』に出場してグランプリを獲得しました。ハク。:ありがとうございます!COCO教頭:普段は4人で活動されていますけど、さっきチラっと伺ったところによると、めちゃめちゃしゃべると!カノ:めちゃめちゃしゃべります! 黙っていることがないぐらいです。4人がヒートアップしたらずっとしゃべっていて……かと思ったら、「あれ? 静かやなぁ」ってなります。あい:同じタイミングで盛り上がって、同じタイミングで疲れて(笑)。COCO教頭:めちゃめちゃ気が合う4人! 移動中もそうなんですか?カノ:そうなんですよ。遠征の車とか……。COCO教頭:そっか。4人が同じ車で移動するんですね。でも、距離が長い場合は、「ちょっと寝たいな」という人が1人くらいいませんか?カノ:「寝たいな」のタイミングも同じだし、しゃべり始めるタイミングも同じなんです。COCO教頭:4つ子……!?全員:(笑)。COCO教頭:4人で遊ぶこともあるんですか?あい:ごはんに行くことはあるんですけど、なかなか4人で……例えばUSJに行くとかはなくて。カノ:「行きたいな」とは言っているんですけどね。COCO教頭:“今日、夢が叶うかと思ったら叶わなかった”という話を聞いたんですけど……?カノ:はい、実は……小学5年生のころから今まで、青春時代を全てGENERATIONSに捧げていたんです!COCO教頭:えーーーっ! なんとっ!カノ:あの……すいません(笑)。今日はグッズを持ってきたんですけど……。COCO教頭:おおっ! 全部見せてください、校長が喜びます!カノ:持ってきたのはちょっとなんですけど、家にはフラッグとかタオルとか、写真集もいっぱいあって……!(GENERATIONS主演の)映画『ミンナノウタ』も観に行きました!COCO教頭:うーわ、タイミング……嘘やろ!カノ:そうなんです、明日が公演ということで……。COCO教頭:でも……こもり校長も(楽曲を聴いていて)、めっちゃ会いたがっていたんですよ。あい:えーっ!カノ:私は音楽を始めたころから、いつかGENERATIONSさんと仕事がしたいと思っていて。今回叶うはずだったのに、「いない……!」って(笑)。COCO教頭:校長~! でも聴いていたら、めちゃめちゃ喜んでいるはず!カノさんがGENERATIONSのグッズを持っている写真を番組公式X(旧Twitter)にアップしたところ、こもり校長から「感謝過ぎます」「絶対一緒にお仕事しましょう」というメッセージがありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/