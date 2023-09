ハク。「前に進めないな、ダルくて心が開かないな」というときに「何気なく聴けるバンドになれたらいいな」ベソかき泣き経験も楽曲に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月28日(木)の放送は、4ピースバンド「ハク。」のあいさん(Gt.&Vo.)とカノさん(Ba.&Cho.)がゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、8月にリリースされた1st Full Album『僕らじゃなきゃダメになって』や収録曲の「直感way」について聞きました。COCO教頭:8月9日にリリースされたハク。のファーストフルアルバム『僕らじゃなきゃダメになって』より、「直感way」をお届けしました。私はアルバムの中で、この曲が一番好きなんです。ハク。:ありがとうございます!COCO教頭:自分が直感を大切にして生きていたというのもあるから……生きていたら、誰かの提案とかありがたいアドバイスもあるじゃないですか。でも、「正直、直感でもう決まってんねんな」みたいな。そんな感じで自分で考えて行動してきたから、つらいことがあっても頑張れて。でもこの世界って、何の保障も安定もないじゃないですか。そんなときに、ふと「自分、大丈夫か……?」と思う瞬間があるんですけど、「自分が直感で選んだことだから」というのが後押ししてくれるんです。この楽曲は今の自分とリンクして、25回くらいリピートして聴きました。ハク。:嬉しい……! ありがとうございます!COCO教頭:この楽曲は、どういう思いで作られたんですか?あい:この曲は、すごいベソかき泣きしたときに……(笑)。COCO教頭:“ベソかき泣き”っていうんや!(笑)。あい:初めて言いました(笑)。「音楽とどう向き合っていこう」とか、「自分のことが全然わからない……どうするんだ」と思って泣いた日があったんです。そのときに、ふとクローゼットにあった鏡を見たら、目がヤバくてまつ毛も……。「このことをちゃんと残しておこう」と思って、ノートにぐしゃぐしゃ~と書いたのが始まりです。COCO教頭:じゃあ、不安な夜もあった自分の経験を歌詞にしたんですね。あい:経験の曲です。COCO教頭:でも、すごいプロ意識ですよね。ベソかき泣きを一生していたいけど、「もしかしたら、いい曲が生まれるかもしれない」と?あい:でもそのときは、たまたまその力が残っていて(笑)。それを握ってかろうじて書いたんやろうな、という感じです。COCO教頭:アルバム全体としては、どういう思いで作られたんですか?あい:私は、ハク。を“もっと前に、ぐんぐん押していきたい”と思っていて。このアルバムに収録されている曲で、1曲でも誰かにハマるような曲調や歌詞があったらいいな、というので、バラエティーに富んだ曲が入っていると思います。カノ:そうですね。作詞作曲は全てボーカルのあいがやってくれているんですけど、全曲のデモをもらったときから「やっぱりいい!」と思いました。今回のアルバムには、強い力がこもっているというか……。私にとっても、いままでよりも「一緒に進んでいきたい」と思ったし、みんなにも届けやすくて、かつ実際に届いてみんなが受け取ってくれているような……。本当にいいものにしよう、という強い信念みたいなものを、演奏でもどんどん伝えていけたらいいなと思っています。COCO教頭:いろんな楽曲が詰まっているということで、いろんな生徒(リスナー)に届くというのは大前提として、「こういう人に聴いてほしい」というのはありますか?あい:私が悩んだ体験とかを書いている曲が多いので、「前に進めないな」とか「ダルくて心が開かないな」というときに、何気なく聴けるバンドになれたらいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/