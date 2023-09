乃木坂46川﨑桜 BUMP OF CHICKENが大好き！「毎日、5回以上は聴いている」

乃木坂46の川﨑桜が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」に登場。夏休み中の賀喜遥香に代わりパーソナリティをつとめます。9月28日(木)の放送では、自己紹介とセンターに抜擢された際の心境を伝えました。川﨑:初めまして~! 乃木坂46・5期生の川﨑桜です。少しだけ自己紹介をしたいと思います。出身は神奈川県で、2003年4月17日生まれです。今年でめでたく20歳になりました~! 好きなものは、お洋服と音楽です。音楽では特に邦ロックが好きなんですけど、その中でもBUMP OF CHICKENさんがもう本当に大好きで……! 同じライブDVDを何回も聴きすぎて、MCのくだりも結構暗記しちゃっているぐらい大好きです。お客さんのノリ方やここでこの人が映る! っていうのも把握しちゃっているぐらい、たくさん観ていたりします(笑)。毎日、5回以上は聴いているぐらい大好きです♡特技はフィギュアスケートで、10年くらいやっていました。(当時は)結構多忙な日々を送っていて、学校では特に目立った委員会には所属していなかったです(笑)。みんなからは、よく“さくたん”って呼ばれています。後ろについてる“たん”を付けるだけでかわいらしくなる愛称だなって思っていて、お気に入りのあだ名です!生徒(リスナー)のみなさんからも、早速メッセージが届いています。桜先生こんばんは! 今週から期間限定で桜先生が授業を担当するということでとてもわくわくしていました! 初めての授業、桜先生らしさ全開の“17 分間”にしてください!大好きだ I・N・Gー!!!川﨑:私らしさ全開の“17分間”ということで……! 「乃木坂LOCKS!」の授業(放送)時間が、およそ17分間なんですよね。そして、乃木坂46にも「17分間」という楽曲があります。これは私たち5期生の楽曲で、私がセンターを務めさせていただいています! ありがとうございます!! センターが発表された日は、とてもとてもツイていなくてですね……。「17分間のセンターは川﨑桜です!」と発表されて(好転して)、なんだか漫画を実写化できるんじゃないかっていうぐらいの1日だなと思いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/