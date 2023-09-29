Novel Core & THE WILL RABBITSら出演、ライブイベント「Juice」開催決定

ライブイベント「Juice Supported by Rolling Stone Japan」が、2023年12月26日（火）にZepp DiverCityにて開催することが発表された。

【ライブ写真を見る】Novel Core ＆ THE WILL RABBITS

同イベントは、ジャンルをシームレスに横断するスタイルのアーティストをオムニバスで楽しめるライブイベントとなっており、今回が初開催となる。出演者として発表されたのは、Ayumu Imazu、claquepot、ざきのすけ。、Novel Core & THE WILL RABBITS。現在、チケットRolling Stone Japan WEB最速先行（抽選）受付がスタートしている。

＜イベント情報＞

Juice Supported by Rolling Stone Japan

2023年12月26日（火）Zepp DiverCity(TOKYO)

開場／開演：17:30／18:30 ※変更可能性あり

チケット代 5500円（税込み・ドリンク別）

出演：Ayumu Imazu / claquepot / ざきのすけ。/ Novel Core & THE WILL RABBITS

主催：CCCミュージックラボ株式会社

企画：CCCミュージックラボ株式会社

制作／運営：ライブマスターズ株式会社

協力：カルチュア・エンタテインメント株式会社 / Rolling Stone Japan

問い合わせ：ライブマスターズ 03-6379-4744（平日 12:00-17:00）

オフィシャル HP https://cccmusiclab.com/Juice2023

オフィシャル SNS

X https://twitter.com/rollingstonejp

Instagram https://www.instagram.com/rollingstonejapan