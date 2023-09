Novel Core & THE WILL RABBITSら出演、ライブイベント「Juice」開催決定

ライブイベント「Juice Supported by Rolling Stone Japan」が、2023年12月26日(火)にZepp DiverCityにて開催することが発表された。

【ライブ写真を見る】Novel Core & THE WILL RABBITS

同イベントは、ジャンルをシームレスに横断するスタイルのアーティストをオムニバスで楽しめるライブイベントとなっており、今回が初開催となる。出演者として発表されたのは、Ayumu Imazu、claquepot、ざきのすけ。、Novel Core & THE WILL RABBITS。現在、チケットRolling Stone Japan WEB最速先行(抽選)受付がスタートしている。

<イベント情報>

Juice Supported by Rolling Stone Japan

2023年12月26日(火)Zepp DiverCity(TOKYO)

開場/開演:17:30/18:30 ※変更可能性あり

チケット代 5500円(税込み・ドリンク別)

出演:Ayumu Imazu / claquepot / ざきのすけ。/ Novel Core & THE WILL RABBITS

主催:CCCミュージックラボ株式会社

企画:CCCミュージックラボ株式会社

制作/運営:ライブマスターズ株式会社

協力:カルチュア・エンタテインメント株式会社 / Rolling Stone Japan

問い合わせ:ライブマスターズ 03-6379-4744(平日 12:00-17:00)

オフィシャル HP https://cccmusiclab.com/Juice2023

オフィシャル SNS

X https://twitter.com/rollingstonejp

Instagram https://www.instagram.com/rollingstonejapan